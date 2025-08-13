Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Em Curitiba, Moro lidera com folga disputa ao governo do Paraná, diz pesquisa

Na disputa ao Senado em Curitiba, Ratinho Jr. lidera com 66,5%, seguido por Cristina Graeml com 35,2% e Osmar Dias com 30,5%

Moro: senador lidera disputa ao governo do Paraná (Waldemir Barreto/Flickr)

Moro: senador lidera disputa ao governo do Paraná (Waldemir Barreto/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07h15.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 07h24.

O senador Sérgio Moro (União) lidera com folga os cenários de primeiro turno para o governo do Paraná em Curitiba, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 13.

Em três cenários simulados, o ex-juiz da Lava Jato aparece com percentuais de intenção de voto entre 41,3% e 39%, com diferença de até 16 pontos percentuais para o segundo colocado.

No primeiro cenário, Moro tem 41,3% das intenções de voto, contra 25,3% do deputado estadual Requião Filho (PDT). Paulo Martins (Novo) aparece com 14,6%, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (PSD), tem 3,1%, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Ênio Verri (PT), tem 2%.

Em um cenário sem Guto Silva, Moro tem 39%, Requião, 23%, Paulo Martins, 13,8%, e o deputado estadual Alexandre Curi (PSD) aparece com 9,2% da preferência na capital.

Na terceira simulação, o instituto testou o nome do vice-governador do estado, Darci Piana (PSD). Moro tem 40,6% das intenções de voto nesse cenário, seguido por Requião com 25,1%, Paulo Martins com 14,8% e Piana com 4,2%.

O atual governador Ratinho Jr. (PSD) está em seu segundo mandato e, por isso, não disputará o cargo novamente. Continua em aberto quem será o candidato governista na próxima eleição.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentada ao entrevistado, Ratinho é citado por 7,4% dos eleitores, seguido por Moro com 3,5%. O ex-prefeito de Curitiba aparece com 1,7%. Os demais nomes não passam de 1% e os que não sabem ou não opinaram são 78% a mais de um ano do pleito.

Cenário 1 

  • Sergio Moro: 41,3%
  • Requião Filho: 25,3%
  • Paulo Martins: 14,6%
  • Guto Silva: 3,1%
  • Ênio Verri: 2,0%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,8%

Cenário 2 

  • Sergio Moro: 39,0%
  • Requião Filho: 23,1%
  • Paulo Martins: 13,8%
  • Alexandre Curi: 9,2%
  • Ênio Verri: 2,0%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,6%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,4%

Cenário 3 

  • Sergio Moro: 40,6%
  • Requião Filho: 25,1%
  • Paulo Martins: 14,8%
  • Darci Piana: 4,2%
  • Ênio Verri: 2,1%
  • Não sabe/ Não opinou: 6,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,1%

Espontânea

  • Ratinho Junior: 7,4%
  • Sergio Moro: 3,5%
  • Rafael Greca: 1,7%
  • Roberto Requião: 0,9%
  • Paulo Martins: 0,7%
  • Requião Filho: 0,4%
  • Guto Silva: 0,2%
  • Alexandre Curi: 0,1%
  • Outros nomes citados: 0,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 78,0%
  • Ninguém/ Branco/ Nulo: 6,3%

Ratinho lidera disputa pelo Senado

Na disputa pelo Senado do estado, o governador Ratinho Jr. lidera entre os eleitores de Curitiba, com 66,5% das intenções de voto.

Na segunda posição, a jornalista Cristina Graeml (Podemos) e o ex-senador Osmar Dias (PDT) estão tecnicamente empatados. Graeml tem 35,2%, e Dias, 30,5%.

O deputado federal Filipe Barros (PL) vem na sequência, com 16,6%, e o também deputado Zeca Dirceu (PT) tem 11,5%.

Em um cenário sem Ratinho Jr., que é considerado pré-candidato à presidência da República, Graeml fica com 39,5%, e Dias, com 36,7%. O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) aparece com 22,6%, o mesmo percentual de Barros. Zeca tem 13,6% das intenções de voto.

Cenário 1:

  • Ratinho Junior: 66,5%
  • Cristina Graeml: 35,2%
  • Osmar Dias: 30,5%
  • Filipe Barros: 16,6%
  • Zeca Dirceu: 11,5%
  • Não sabe/ Não opinou: 5,6%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,6%

Cenário 2:

  • Cristina Graeml: 39,5%
  • Osmar Dias: 36,7%
  • Alexandre Curi: 22,6%
  • Filipe Barros: 22,6%
  • Zeca Dirceu: 13,6%
  • Não sabe/ Não opinou: 8,1%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,3%

A pesquisa Paraná foi realizada com 806 eleitores na cidade de Curitiba, entre os dias 7  e 11 de agosto de 2025. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

Acompanhe tudo sobre:Sergio MoroParaná

Mais de Brasil

STF realiza acareação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara para esclarecer divergências em depoimentos

Quanto vai custar a CNH sem autoescola? Veja perguntas e respostas sobre a proposta do governo

Lula anuncia socorro a exportadores nesta quarta com linhas de crédito de R$ 30 bi

Mais na Exame

Casual

O chá japonês que está substituindo o matcha e pode conquistar o Brasil

Mercados

Por que Wall Street não acredita em oferta de US$ 34,5 bilhões do Perplexity pelo Google Chrome

Brasil

STF realiza acareação entre Mauro Cid e Marcelo Câmara para esclarecer divergências em depoimentos

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: restaurantes geraram 4,5 mil vagas de emprego em junho