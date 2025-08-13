Em Curitiba, Moro lidera com folga disputa ao governo do Paraná, diz pesquisa

Moro: senador lidera disputa ao governo do Paraná (Waldemir Barreto/Flickr)
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07h15.
Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 07h24.
O senador Sérgio Moro (União) lidera com folga os cenários de primeiro turno para o governo do Paraná em Curitiba, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 13.
Em três cenários simulados, o ex-juiz da Lava Jato aparece com percentuais de intenção de voto entre 41,3% e 39%, com diferença de até 16 pontos percentuais para o segundo colocado.
No primeiro cenário, Moro tem 41,3% das intenções de voto, contra 25,3% do deputado estadual Requião Filho (PDT). Paulo Martins (Novo) aparece com 14,6%, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (PSD), tem 3,1%, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Ênio Verri (PT), tem 2%.
Em um cenário sem Guto Silva, Moro tem 39%, Requião, 23%, Paulo Martins, 13,8%, e o deputado estadual Alexandre Curi (PSD) aparece com 9,2% da preferência na capital.
Na terceira simulação, o instituto testou o nome do vice-governador do estado, Darci Piana (PSD). Moro tem 40,6% das intenções de voto nesse cenário, seguido por Requião com 25,1%, Paulo Martins com 14,8% e Piana com 4,2%.
O atual governador Ratinho Jr. (PSD) está em seu segundo mandato e, por isso, não disputará o cargo novamente. Continua em aberto quem será o candidato governista na próxima eleição.
Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentada ao entrevistado, Ratinho é citado por 7,4% dos eleitores, seguido por Moro com 3,5%. O ex-prefeito de Curitiba aparece com 1,7%. Os demais nomes não passam de 1% e os que não sabem ou não opinaram são 78% a mais de um ano do pleito.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Na disputa pelo Senado do estado, o governador Ratinho Jr. lidera entre os eleitores de Curitiba, com 66,5% das intenções de voto.
Na segunda posição, a jornalista Cristina Graeml (Podemos) e o ex-senador Osmar Dias (PDT) estão tecnicamente empatados. Graeml tem 35,2%, e Dias, 30,5%.
O deputado federal Filipe Barros (PL) vem na sequência, com 16,6%, e o também deputado Zeca Dirceu (PT) tem 11,5%.
Em um cenário sem Ratinho Jr., que é considerado pré-candidato à presidência da República, Graeml fica com 39,5%, e Dias, com 36,7%. O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) aparece com 22,6%, o mesmo percentual de Barros. Zeca tem 13,6% das intenções de voto.
Cenário 1:
Cenário 2:
A pesquisa Paraná foi realizada com 806 eleitores na cidade de Curitiba, entre os dias 7 e 11 de agosto de 2025. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.