Em Curitiba, Moro lidera com folga disputa ao governo do Paraná, diz pesquisa

O senador Sérgio Moro (União) lidera com folga os cenários de primeiro turno para o governo do Paraná em Curitiba, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 13.

Em três cenários simulados, o ex-juiz da Lava Jato aparece com percentuais de intenção de voto entre 41,3% e 39%, com diferença de até 16 pontos percentuais para o segundo colocado.

No primeiro cenário, Moro tem 41,3% das intenções de voto, contra 25,3% do deputado estadual Requião Filho (PDT). Paulo Martins (Novo) aparece com 14,6%, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva (PSD), tem 3,1%, e o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Ênio Verri (PT), tem 2%.

Em um cenário sem Guto Silva, Moro tem 39%, Requião, 23%, Paulo Martins, 13,8%, e o deputado estadual Alexandre Curi (PSD) aparece com 9,2% da preferência na capital.

Na terceira simulação, o instituto testou o nome do vice-governador do estado, Darci Piana (PSD). Moro tem 40,6% das intenções de voto nesse cenário, seguido por Requião com 25,1%, Paulo Martins com 14,8% e Piana com 4,2%.

O atual governador Ratinho Jr. (PSD) está em seu segundo mandato e, por isso, não disputará o cargo novamente. Continua em aberto quem será o candidato governista na próxima eleição.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentada ao entrevistado, Ratinho é citado por 7,4% dos eleitores, seguido por Moro com 3,5%. O ex-prefeito de Curitiba aparece com 1,7%. Os demais nomes não passam de 1% e os que não sabem ou não opinaram são 78% a mais de um ano do pleito.

Cenário 1

Sergio Moro: 41,3%

Requião Filho: 25,3%

Paulo Martins: 14,6%

Guto Silva: 3,1%

Ênio Verri: 2,0%

Não sabe/ Não opinou: 5,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,8%

Cenário 2

Sergio Moro: 39,0%

Requião Filho: 23,1%

Paulo Martins: 13,8%

Alexandre Curi: 9,2%

Ênio Verri: 2,0%

Não sabe/ Não opinou: 5,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,4%

Cenário 3

Sergio Moro: 40,6%

Requião Filho: 25,1%

Paulo Martins: 14,8%

Darci Piana: 4,2%

Ênio Verri: 2,1%

Não sabe/ Não opinou: 6,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,1%

Espontânea

Ratinho Junior: 7,4%

Sergio Moro: 3,5%

Rafael Greca: 1,7%

Roberto Requião: 0,9%

Paulo Martins: 0,7%

Requião Filho: 0,4%

Guto Silva: 0,2%

Alexandre Curi: 0,1%

Outros nomes citados: 0,6%

Não sabe/ Não opinou: 78,0%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 6,3%

Ratinho lidera disputa pelo Senado

Na disputa pelo Senado do estado, o governador Ratinho Jr. lidera entre os eleitores de Curitiba, com 66,5% das intenções de voto.

Na segunda posição, a jornalista Cristina Graeml (Podemos) e o ex-senador Osmar Dias (PDT) estão tecnicamente empatados. Graeml tem 35,2%, e Dias, 30,5%.

O deputado federal Filipe Barros (PL) vem na sequência, com 16,6%, e o também deputado Zeca Dirceu (PT) tem 11,5%.

Em um cenário sem Ratinho Jr., que é considerado pré-candidato à presidência da República, Graeml fica com 39,5%, e Dias, com 36,7%. O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) aparece com 22,6%, o mesmo percentual de Barros. Zeca tem 13,6% das intenções de voto.

Cenário 1:

Ratinho Junior: 66,5%

Cristina Graeml: 35,2%

Osmar Dias: 30,5%

Filipe Barros: 16,6%

Zeca Dirceu: 11,5%

Não sabe/ Não opinou: 5,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,6%

Cenário 2:

Cristina Graeml: 39,5%

Osmar Dias: 36,7%

Alexandre Curi: 22,6%

Filipe Barros: 22,6%

Zeca Dirceu: 13,6%

Não sabe/ Não opinou: 8,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 10,3%

A pesquisa Paraná foi realizada com 806 eleitores na cidade de Curitiba, entre os dias 7 e 11 de agosto de 2025. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.