Helder Barbalho é reeleito governador do Pará com 69,39% dos votos válidos

Helder Barbalho (MDB) foi reeleito governador do estado do Pará, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com mais de 73% das urnas apuradas, Barbalho tem 69,39% dos votos válidos, mais de 2,5 milhões de votos, e se tornou o vencedor matematicamente.

Em segundo lugar ficou Zequinha Marinho (PL), com 27,90% dos votos válidos.

Para uma eleição em 1º turno é preciso que o candidato tenha a maioria dos votos válidos, isto é, 50% mais um, excluindo brancos e nulos.

Filho de Jader Barbalho e Elcione Barbalho, ambos políticos pelo MDB, Barbalho estreou na política como vereador de Ananindeua, região metropolitana de Belém, em 2000. Em 2014, candidatou-se ao cargo de governador do Pará, mas foi derrotado por Simão Jatene (PSD). Em 2018, pleiteou novamente o cargo e venceu no segundo turno, com 55,43% dos votos. VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO NO PARÁ Maior colégio eleitoral da região Norte, o pleito no estado do Pará em 2022 teve oito nomes disputando o cargo de governador:

Adolfo Oliveira (PSOL)

Cleber Rabelo (Pstu)

Dr. Felipe (PRTB)

Helder Barbalho (MDB)

Major Marcony (Solidariedade)

Paulo Roseira (Agir)

Sofia Couto (PMB)

Zequinha Marinho (PL)

