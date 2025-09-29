Brasil

Haddad diz que projeto de isenção do IR deve ser votado ainda nesta semana

Ministro da Fazenda também afirmou que governo deve manter as metas fiscais para 2026 e focar nos resultados econômicos

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 10h41.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que o projeto de isenção do Imposto de Renda (PL 1087/25) deve ser votado ainda nesta semana. A fala ocorreu durante um painel do Macro Vision 2025, realizado pelo Itaú, na manhã desta segunda-feira, 29.

“É importante agradecer o legislativo por votar os temas de impostos no Brasil”, disse o ministro. 

De acordo com Haddad, a discussão sobre a isenção do Imposto de Renda está madura no Congresso e a proposta foi bem recebida pela Câmara e Senado. 

Segundo o ministro, o governo deve manter as metas fiscais para 2026 e focar nos resultados econômicos. 

Na última quarta-feira, 24, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou o projeto de lei que isenta quem recebe até R$ 5 mil por mês (R$ 60 mil por ano) de declarar Imposto de Renda (IR)

O texto, de Renan Calheiros (MDB-AL), prevê também um desconto decrescente no imposto para pessoas que ganham entre R$ 5.001 e R$ 7.350.

A faixa de isenção atual do IR é de R$ 3.036, ou dois salários mínimos.

Disputa entre Calheiros e Lira

A tramitação do projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) no Senado ocorre paralelamente à discussão de um projeto similar na Câmara, relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), rival político Calheiros.

Embora a proposta de Lira tenha sido aprovada em comissão especial em julho e tenha tido urgência aprovada, ela ainda não foi levada ao plenário. Renan, ao observar a lentidão na Câmara, aproveitou o momento para colocar a proposta em pauta no Senado.

Calheiros criticou a atuação de Lira na Câmara, especialmente sobre o parecer que tenta proteger a elevação da alíquota das "bets", conforme contido na MP 1303. Lira defende que a alíquota não deve subir de 8% para 12%, argumentando que a metade das "bets" está na ilegalidade.

Ele também se posicionou contra a tributação das remessas de lucros e dividendos para o exterior, além de blindar os fundos isentos de infraestrutura. Para Renan, a tramitação do projeto no Senado já se justifica, pois a Câmara não avançou com rapidez.

Além disso, Renan fez duras críticas à postura do governo no processo. “Os métodos de Arthur Lira não me surpreendem. O que me surpreende é o governo participar desse processo de chantagem. Não há articulação política, não há agenda. A isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil foi transformada em instrumento de chantagem contra o próprio governo”, disse ele ao jornal O Globo na semana passada.

Ao pautar a proposta na CAE, Renan se coloca como protagonista em um dos principais debates da agenda econômica de 2025, um tema prioritário para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao mesmo tempo em que marca território na disputa política com Lira, seu adversário em Alagoas.

Câmara prepara votação

Na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que a votação do projeto de isenção do IR (PL 1087/25), sob relatoria de Arthur Lira, ocorrerá na próxima quarta-feira, 1º de outubro.

Motta escreveu no X (antigo Twitter) que “a Câmara dos Deputados votará na quarta-feira o projeto de isenção do Imposto de Renda (PL 1087/25). O parlamentar apresentou hoje seu relatório ao Colégio de Líderes. Vamos avançar com equilíbrio e diálogo, trabalhando em pautas importantes para o Brasil”.

