Economia

Macro em Pauta

Haddad diz que é 'loucura' atrelar votação de anistia e isenção de IR para quem ganha ate R$ 5 mil

Relator do PL da Dosimetria cogita vincular votação do projeto que diminui as penas dos condenados pela trama golpista à aprovação do texto que aumenta a isenção do IR

Haddad: ministro criticou a vinculação entre as propostas (Diogo Zacarias/MF/Flickr)

Haddad: ministro criticou a vinculação entre as propostas (Diogo Zacarias/MF/Flickr)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 17h17.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, definiu como "uma loucura" relacionarem a votação do projeto que isenta de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil à aprovação do texto que cria uma dosimetria de penas aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

"Nem me passa pela cabeça que isso possa estar sendo discutido, porque é uma loucura. Você vai submeter um projeto de justiça social, justiça tributária a isso? Faz a discussão que quiser, mas atrelar uma coisa à outra? Em vez de ser um dia de festa, que dia é esse? Vota com a tua consciência no projeto de imposto de renda", disse ao podcast 3 irmãos.

O relator do projeto que estabelece penas aos presos, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) cogita condicionar uma votação à outra.

Na quinta-feira, ele afirmou que se o projeto para redução de pena dos condenados não fosse votado,  a apreciação da mudança no imposto de renda estaria em risco.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a isenção do IR será realizada na próxima quarta-feira e refutou o vínculo entre as votações. O texto é encarado como prioridade pelos governistas e já foi aprovada por uma comissão na Câmara.

Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que a mudança no IR pode ampliar de 10 milhões para 20 milhões o total de trabalhadores isentos do imposto. Já a redução parcial do imposto para quem ganha até R$ 7,3 mil deve alcançar 16 milhões de pessoas.

Acompanhe tudo sobre:Fernando HaddadImposto de Renda 2025Anistia

Mais de Economia

Brasil está crescendo menos porque a taxa de juros está muito alta, diz Haddad

Trabalhadores por aplicativos quase triplicam em 10 anos e já representam 2,1% da população ocupada

Aneel determina bandeira vermelha 1 para outubro e conta de luz segue com cobrança adicional

Especialistas alertam para risco de mercado de carbono se desvirtuar

Mais na Exame

Guia de Carreira

É melhor crescer dentro da mesma empresa ou ganhar experiência em várias?

Esporte

Libertadores: Conmebol confirma datas e horários dos jogos do Flamengo e Palmeiras

Mundo

Vijay: quem é astro do cinema Tamil e agora líder político indiano em ascensão

Brasil

Pedágio free flow começa a funcionar na BR-381 neste sábado; veja detalhes