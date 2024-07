Kamala Harris arrecada R$ 513 mil por minuto após desistência de Biden

A vice-presidente Kamala Harris passou mais de 10 horas ao telefone no domingo em sua residência oficial construindo apoio à sua candidatura à indicação democrata, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, segundo o New York Times.Ela ligou para mais de 100 líderes partidários, membros do Congresso, governadores e ativistas, incluindo líderes trabalhistas e defensores dos direitos civis.

Esse esforço intenso de contatos após a desistência de Joe Biden à corrida presidencial já se mostra em números. A vice-presidente já conseguiu arrecadar US$ 49,6 milhões poucas horas depois da saída oficial de Biden da disputa. É uma soma enorme conquistada em pouco tempo - Donald Trump conseguiu arrecadar US$ 53 milhões nas 24 horas seguintes à condenação por suborno a uma ex-atriz pornô, no fim de maio.

"As comportas serão abertas”, disse Chris Korge, presidente de finanças do Biden Victory Fund, à NBC News. “Muitas pessoas que suspenderam suas contribuições agora irão contribuir."

O ActBlue, a principal plataforma democrata de doações on-line, informou que US$ 46,7 milhões foram registrados em pequenas doações no domingo, sendo o maior dia em quantia arrecadada do site neste ano.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024



“Doadores de pequenas quantias enviaram US$ 27,5 milhões no ActBlue nas primeiras 5 horas da campanha presidencial da vice-presidente Kamala Harris”, dizia o post no X. “Os apoiadores populares estão energizados e entusiasmados em apoiá-la como candidata democrata.” Isso dá algo em torno de US$ 91,6 mil por minuto (R$ 513 mil).

Horas depois, o ActBlue postou novamente para atualizar que seu total diário havia aumentado para US$ 46,7 milhões.

É um dos dias de maior arrecadação de fundos de todos os tempos para a ActBlue. No primeiro trimestre, os doadores contribuíram com mais de US$ 460 milhões pela plataforma – um pouco mais de US$ 5 milhões por dia, em média.