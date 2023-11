Entenda o que é a UF do seu documento

No Brasil, os Estados são chamados de Unidades, isso deve-se às diferentes formas de administração pública que podem ser aplicadas autonomamente por cada uma das entidades. Um exemplo de fácil identificação pelo cidadão é a bebida nos estádios de futebol. Certas Unidades Federativas permitem o consumo de bebida alcoólica em eventos futebolísticos, já outras, não permitem.

Neste texto, você entenderá melhor o que é UF e seu significado, o que é UF na identidade e onde se localiza, além de descobrir para que serve a sigla.

O que significa UF?

A UF significa Unidade Federativa, ou seja, cada Estado da Federação é uma unidade. Sendo assim, São Paulo é uma UF, Rio de Janeiro é uma UF e, assim por diante.

O termo Unidade Federativa foi criado dado a forma como é subdividida a república brasileira. São várias entidades, separadas em três níveis de Governo: federal, estadual e municipal.

O que é UF na identidade (RG)?

Normalmente, utiliza-se a UF em documentos de registro, como RG, por exemplo. Um RG com órgão emissor de São Paulo, sairá com "SSP-SP", onde o "SP", no final da frase, significa a Unidade Federativa do órgão emissor do documento.

Para conferir o órgão emissor, basta olhar na frente do documento, onde você verá a sigla indicando a UF, que estará disposta ao lado da foto e digital.

Lista dos códigos de todas as Unidades Federativas (UF)

A partir de 1988, o Brasil passou a se organizar dividindo-se em 26 estados, mais o Distrito Federal, sendo assim, 27 unidades federativas.

Nesta lista, você poderá verificar todos os códigos, unidades de federação e suas siglas de identificação.