Prova de vida do INSS: Saiba como garantir seu direito em 2025

A prova de vida é um requisito obrigatório para que todos os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) mantenham seu benefício. Ela é realizada anualmente desde que a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 entrou em vigor.

Desde 2023, o órgão modernizou a forma como essa verificação é feita e passou a adotar o cruzamento de dados para checar se o beneficiário ainda está vivo. Este é um procedimento adotado para evitar fraudes e possíveis irregularidades nos pagamentos.

Quem precisa realizar a prova de vida?

Todos os aposentados e pensionistas que recebem seus salários pelo INSS. Ela é obrigatória independente da idade do beneficiário, tempo de aposentadoria ou mesmo valor pago pelo previdência.

Como realizar a prova de vida?

Atualmente, o INSS usa bases de dados para cruzar informações e comprovar que o beneficiário está vivo. Para isso ele leva em conta:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro;

Quando o segurado comparece nas agências do INSS ;

Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

Quando o benefício é sacado por identificação biométrica;

A perícia médica por telemedicina ou presencial;

Atualizações no Cadastro Único (CadÚnico);

Quando fazer a prova de vida?

Desde a atualização do INSS, quando começou a valer o cruzamento de dados, a data usada pela Previdência para fazer a prova de vida do beneficiário é a última prova de vida processada. A partir desse dia, o INSS tem 10 meses para identificar interações do cidadão em um banco de dados compartilhados para nova comprovação da vida.



É possível fazer a prova de vida pessoalmente?

Sim. Quem preferir pode ir até uma agência do INSS ou do banco onde recebe o salário mensal para realizar a biometria.

Como saber se a prova de vida está válida?

O cidadão pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS, ou ligar para a Central de Atendimento no número 135 para saber quando o INSS fez a última comprovação de vida.