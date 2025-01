Quanto vou receber do INSS em janeiro? Confira o reajuste no salário

Com o início de 2025, os beneficiários do INSS já contam com os reajustes no salário mínimo e nos benefícios previdenciários. O novo salário mínimo foi definido em R$ 1.518,00, representando um aumento de 7,5%, enquanto os benefícios superiores ao piso nacional tiveram uma correção de 4,77%.

Além disso, foram atualizados os valores de benefícios como aposentadorias, salário-família, auxílio-reclusão e o calendário de pagamentos do INSS para este ano.

Desde 1º de janeiro de 2025, o salário mínimo nacional passou de R$ 1.412,00 para R$ 1.518,00, impactando diretamente benefícios vinculados a este valor, como:

Aposentadorias e pensões calculadas com base no salário mínimo;

Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência;

Auxílio-doença e salário-maternidade para segurados que contribuíram sobre o piso nacional.

O que mudou para os benefícios acima do salário mínimo?

Desde janeiro de 2025, os beneficiários do INSS que recebem valores acima do salário mínimo tiveram seus pagamentos reajustados em 4,77%.

Esse aumento foi baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, indicador que mede a inflação acumulada no último ano.

A correção aplica-se a benefícios como aposentadorias, pensões e auxílio-doença que não estão atrelados ao piso nacional. Por exemplo, um beneficiário que recebia R$ 3.500,00 em 2024 teve seu pagamento ajustado para R$ 3.666,95.

O que mudou para o auxílio-reclusão e salário-família?

Com o reajuste do salário mínimo para R$ 1.518,00 em 2025, os valores do salário-família e do auxílio-reclusão também foram atualizados:

Salário-família: o valor por filho ou dependente passou de R$ 62,04 para R$ 65,00.

Auxílio-reclusão: o benefício está limitado ao teto do INSS, que em 2025 foi reajustado para R$ 8.157,40.

Os novos valores estão em vigor desde 1º de janeiro de 2025 e são processados automaticamente para quem cumpre os critérios necessários. Para mais informações sobre como solicitar esses benefícios, é possível acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, que fornece detalhes sobre elegibilidade e valores.

Calendário de pagamentos do INSS

O calendário de pagamentos do INSS para 2025 já foi divulgado, detalhando as datas de depósito dos benefícios destinados a aposentados, pensionistas e demais segurados.

As datas variam conforme o último número do benefício (sem considerar o dígito verificador) e são divididas em dois grupos distintos:

Quem recebe um salário mínimo

Número final do benefício Data de liberação 1 27/01 2 28/01 3 29/01 4 30/01 5 31/01 6 03/02 7 04/02 8 05/02 9 06/02 0 07/02

Quem recebe acima de um salário mínimo

Número final do benefício Data de liberação 1 e 6 03/02 2 e 7 04/02 3 e 8 05/02 4 e 9 06/02 5 e 0 07/02

Como fica a margem de consignado INSS?

A margem para consignados do INSS foi ampliada em 2025, acompanhando os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do piso nacional.

Os percentuais permanecem os mesmos:

35% para empréstimos consignados;

5% para cartão de crédito consignado;

5% para cartão benefício consignado.

Com o aumento nos valores dos benefícios, o limite disponível para consignação também cresce, permitindo aos segurados contratar novos créditos ou organizar melhor suas finanças. Esse ajuste oferece maior acesso a condições favoráveis no mercado de crédito consignado.