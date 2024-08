"Por que você quer mudar de carreira?": como explicar na entrevista de emprego

Mudar de carreira é uma decisão significativa que pode levantar algumas questões durante uma entrevista de emprego. Os recrutadores geralmente querem entender as motivações por trás dessa mudança e como você está se preparando para a nova trajetória. Abaixo, seguem algumas dicas sobre como responder a essa pergunta de forma eficaz, de acordo com o site Enhancv:

1. Certifique-se de entender a descrição do cargo

Antes de responder a essa pergunta, é fundamental que você tenha uma compreensão completa da descrição do cargo para o qual está se candidatando. Reserve um tempo para revisar a descrição do trabalho, identificando palavras-chave e responsabilidades que você pode destacar em sua resposta. Isso mostrará ao recrutador que você não só está qualificado para a vaga, mas que também está entusiasmado com as tarefas que irá desempenhar, caso seja contratado.

Por exemplo, se a vaga requer habilidades de liderança e você tem experiência nisso em sua carreira anterior, destaque como essas competências se alinham com a nova posição. Mostre que, mesmo mudando de carreira, você traz consigo habilidades valiosas que contribuirão para o sucesso no novo papel.

2. Pesquise sobre a empresa

Além de entender a descrição do cargo, é essencial que você faça uma pesquisa aprofundada sobre os valores e a cultura da empresa. Esse conhecimento permitirá que você adapte sua resposta para demonstrar que seria um bom encaixe na equipe, o que pode colocar você à frente de outros candidatos.

Por exemplo, se a empresa valoriza a inovação e você está mudando de carreira para se envolver mais em processos criativos, destaque como essa transição faz parte do seu desejo de contribuir para um ambiente inovador. Isso mostrará que sua mudança de carreira não é apenas uma busca pessoal, mas também um passo alinhado com a missão e os valores da empresa.

3. Seja honesto e direto

Quando chegar o momento de responder à pergunta, seja honesto sobre suas razões para mudar de carreira. Compartilhe seu raciocínio de forma clara e foque nas habilidades que você já possui e que serão úteis na nova função. Se houver habilidades mencionadas na descrição do cargo que você ainda não tem, não hesite em admitir isso, mas enfatize sua disposição em aprendê-las.

Mantenha sua resposta breve e direta. Não é necessário elaborar demais; uma resposta concisa que mostre clareza e convicção será mais eficaz.

4. Mostre adaptabilidade

Por fim, é importante destacar sua capacidade de se adaptar a novos ambientes, uma habilidade muito valorizada no mercado de trabalho. Mostre ao recrutador que você está entusiasmado com a mudança de carreira, que está ansioso para aprender coisas novas, conhecer pessoas diferentes e avançar em sua carreira nessa nova direção.

Por exemplo, você pode mencionar experiências passadas em que precisou se adaptar rapidamente a mudanças ou novos desafios e como isso o preparou para essa transição de carreira. Demonstrar entusiasmo e uma mentalidade aberta pode reforçar a confiança do recrutador em sua capacidade de sucesso na nova posição.

Por que você deve treinar as respostas

Responder à pergunta "Por que você quer mudar de carreira?" durante uma entrevista de emprego exige preparação e sinceridade. Ao mostrar que você compreende o novo papel, que pesquisou sobre a empresa, que está sendo honesto sobre suas motivações e que é capaz de se adaptar a novas situações, você aumenta suas chances de se destacar e conquistar a confiança do recrutador. Mudar de carreira pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade de crescimento e realização profissional.