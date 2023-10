Código familiar: o que é e como consultar pelo CPF

Todos os programas sociais e de benefícios para a população desenvolvidos pelo Governo Federal Brasileiro são concentrados em uma única plataforma, o CadÚnico. Se você tem acesso a algum benefício, provavelmente já se deparou com o código familiar nos portais GOV.br.

Para que você saiba os detalhes sobre tudo o que envolve os seus dados e os seus benefícios, vamos te contar aqui o que é o código familiar e como consultá-lo de forma super simples usando apenas o seu CPF.

O que é código familiar?

O código familiar é uma sequência de números gerados para quem é cadastrado no Cadúnico. Essa sequência é responsável por certificar as informações do seu grupo familiar. São 8 dígitos, e com eles é possível verificar os dados familiares dentro do CadÚnico.

Com base nessas informações integradas, o Governo Federal consulta os dados das famílias cadastradas, e consegue saber sobre a renda, local da residência e dependentes.

O código familiar serve apenas para benefícios que são de direito da família, portanto, uma família que obtém 04 membros, tendo os 04, seus próprios cadastros no Cadastro Único, deverá ter os mesmos dados compartilhados no código familiar, já que fazem parte da mesma família.

Como consultar o código familiar pelo CPF

Para consultar o código familiar usando o seu CPF, basta acessar o CadÚnico pelo aplicativo ou site. Separamos um passo a passo para facilitar a sua busca:

Acesse o app ou site do CadÚnico; Clique na opção “Consulta por CPF”; Preencha as informações pessoais solicitadas (número de CPF e data de nascimento).

E pronto! Assim que essa parte do procedimento estiver finalizada, já aparecerá o seu NIS e o código familiar. O NIS é um registro utilizado pelo Governo Federal a fim de identificar contribuintes, o número também pode ser utilizado para garantir que os trabalhadores recebam seus direitos trabalhistas, previstos para o regime CLT.

Caso as informações buscadas não tenham sido alcançadas, há uma plataforma integrada da ouvidoria, chamada "Fala.BR". Por lá, você será orientado para conseguir resolver sua situação.

Código familiar e NIS são a mesma coisa?

Na verdade, não. O código familiar e o NIS são dois registros diferentes, mas ambos constam no CadÚnico.

O código familiar contém informação de todos os dependentes cadastrados, enquanto o NIS é uma numeração individual garantida para cada beneficiário.

Quais benefícios utilizam o cadastro único como porta de entrada?

Quase todos os benefícios disponibilizados pelo Governo Federal usam o Cadastro Único como número de cadastro em seus benefícios. Por isso, manter o cadastro atualizado pode te ajudar em diversas situações.

Veja alguns exemplos de programas que utilizam o número de cadastro como referencial:

ID Jovem;

Carteira do Idoso;

Vale Gás ;

Programa Tarifa Social de Energia Elétrica;

Bolsa Família;

Minha Casa Minha Vida;

Telefone Popular;

Programa Bolsa Verde.

Lembre: é muito importante a atualização sempre que necessário, pois alguns benefícios dependem dos dados para a sua validação.

