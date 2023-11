Órgão Expedidor: o que é, o que significa e onde fica no RG

Alguma vez, na hora de preencher um cadastro, firmar um contrato ou fazer uma inscrição já te pediram o Órgão Expedidor do seu RG? Apesar de parecer ser uma informação irrelevante, o órgão expedidor, na verdade, é uma forma de verificar a veracidade daquele número de documento que está sendo fornecido.

Isso porque alguns documentos possuem mais de um meio para serem emitidos. Um exemplo disso é o RG, que pode ser emitido em uma unidade do Poupatempo (em São Paulo) ou em uma Assembleia Legislativa.

E se você precisa saber onde fica o órgão expedidor, veio ao lugar certo. Saiba onde encontrar essa informação no seu documento, bem como a importância do órgão expedidor do RG em vários trâmites e documentações.

O que é o órgão emissor ou órgão expedidor?

Órgão emissor ou órgão expedidor, são nomes utilizados para se referir a uma mesma informação encontrada em diversos documentos pessoais que são produzidos pelo Governo. Trata-se do órgão público responsável pela emissão desse documento.

Portanto, se você emitiu o seu documento na Assembleia Legislativa, o seu órgão emissor será a Assembléia Legislativa. O órgão emissor consta em documentos como:

RG;

Atestado de antecedentes criminais;

Carteira nacional de habilitação;

Passaporte;

Certidão de nascimento;

Entre outros.

Ele é muito importante, pois é uma das formas mais rápidas para checagem e verificação das informações fornecidas naquele documento.

Onde achar o órgão expedidor do RG?

Antes de procurar pelo órgão expedidor no seu RG, é importante ressaltar que a cédula de identidade sofreu uma atualização e, portanto, o órgão emissor varia de acordo com o ano de expedição.

No modelo de cédula antiga, o órgão expedidor localiza-se na parte da frente do documento, ao lado da foto e impressão digital. No exemplo abaixo, é possível observar que o RG é do Estado de São Paulo.

Já no novo modelo de RG, é possível reparar que o órgão expedidor ou órgão emissor do documento está disponível acima da "Carteira de Identidade", neste caso, "Secretaria de Segurança da Unidade da Federação".

Exemplos de órgãos expedidores

Se você está procurando o órgão expedidor no seu documento, é possível que você se depare com algumas siglas diferentes. Confira alguns exemplos de órgãos expedidores e os documentos que esses órgãos geralmente emitem:

SSP/UF - Secretaria de Segurança Pública da respectiva Unidade da Federação (UF);

Cartório Civil - emite certidão de nascimento, casamento, óbito, etc;

Polícia Federal - órgão responsável pela emissão de passaporte e outros serviços;

DETRAN - emissão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), etc.

