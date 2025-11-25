Guia de praias pet friendly em SP: regras de acesso e som

Viajar com animais virou parte da rotina para muitos tutores, o que aumenta a busca por destinos pet friendly, ou seja, espaços onde os bichos são bem-vindos.

No litoral de São Paulo, porém, cada cidade tem suas regras próprias para a presença dos pets na faixa de areia, e saber o que é permitido evita multas e frustrações no passeio.

Veja, a seguir, o que diz a lei sobre a presença de pets em praias de SP, quais permitem a presença dos bichos e outras regras importantes para ter uma viagem sem estresses.

Legislação sobre pets na praia: o que diz a lei?

As cidades paulistas adotam normas próprias para circulação de animais no litoral. Onde há permissão, a presença dos pets costuma exigir carteira de vacinação atualizada, coleira, guia e recolhimento obrigatório das fezes.

Nos municípios que mantêm proibição, as multas variam de advertências educativas até valores altos. No caso de Peruíbe, por exemplo, a penalidade pode chegar a dez salários mínimos, e no Guarujá, a multa é acima de R$ 1 mil.

Quais praias de SP são pet friendly?

Santos: Praia do José Menino

A cidade libera o trecho entre o Novo Quebra-Mar e o Posto 1, no bairro José Menino. Os horários permitidos são das 6h às 9h e das 16h às 19h.

É obrigatório recolher as fezes. Tutores devem ser maiores de idade, manter os animais na guia e portar carteira de vacinação.

Vale lembrar que cães de determinadas raças (mastim napolitano, rottweiler, pitbull, american stafforshire, derivados e variações) devem portar coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira.

São Vicente: Praia dos Milionários

O município permite circulação e permanência de animais sem restrição de horário no trecho entre a Rua Pedro Corrêa e a Alameda Paulo Gonçalves, na chamada Praia Pet. Todos os outros trechos são proibidos.

A prefeitura recomenda passeios antes das 10h e após as 18h para evitar queimaduras nas patas. É preciso levar carteira de vacinação e atestado de vermifugação. Multas podem chegar a R$ 500 em caso de descumprimento.

Bertioga (calçadão)

Embora a presença de pets seja proibida na areia, o trecho entre o Forte São João e o Píer de Pesca Licurgo Mazzoni aceita circulação de animais no calçadão e na área superior da praia.

Em quais praias não pode levar cachorro?

Diversos municípios do litoral paulista mantêm proibição total na faixa de areia, mesmo com coleira ou acompanhamento do tutor. Entre eles:

Bertioga : proibido na areia; multa de R$ 48 a R$ 485.

: proibido na areia; multa de R$ 48 a R$ 485. Guarujá : proibido; multa de R$ 1.157,50.

: proibido; multa de R$ 1.157,50. Itanhaém e Mongaguá : proibido, sem multa.

: proibido, sem multa. Peruíbe : proibido; multa de até dez salários mínimos.

: proibido; multa de até dez salários mínimos. Praia Grande : não permite; oferta de dog parks como alternativa.

: não permite; oferta de dog parks como alternativa. Ilha Comprida : aguarda regulamentação; não há praia liberada no momento.

: aguarda regulamentação; não há praia liberada no momento. Outros municípios que vetam pets na areia: Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba.

Na maior parte dessas cidades, animais podem circular somente em calçadões ou vias próximas ao mar.

Cuidados essenciais para um dia de praia com seu pet

Quem pretende levar o animal a trechos liberados precisa observar regras, acessórios e cuidados básicos:

Carteira de vacinação e vermifugação;

Guia e coleira;

Hidratação constante para o pet;

Objetos para o recolhimento das fezes.

Também é imprescindível se atentar à proteção das patas contra queimaduras exige evitar os horários de maior incidência solar - para isso, priorize o início da manhã ou o entardecer. Também é recomendável não levar animais no cio ou com comportamento antissocial.

E caixas de som?

Além das regras para pets, vários municípios proíbem som alto nas praias. Em locais como Ilhabela, Praia Grande, Santos, São Sebastião e Ubatuba, equipamentos sonoros podem ser apreendidos, e multas chegam a até R$ 10.980, dependendo da cidade e da reincidência.

Em Bertioga, valores variam de R$ 442 a R$ 8,8 mil; em Caraguatatuba, a multa chega a R$ 2,3 mil. As fiscalizações seguem ativas, sobretudo nos períodos de alta temporada.