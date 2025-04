O que são imóveis “pet friendly” e como esse diferencial impacta o mercado

Nos últimos anos, o conceito de "lar" passou a incluir ainda mais os animais de estimação. Imóveis “pet friendly” — aqueles que oferecem um ambiente seguro e acolhedor para os pets — estão cada vez mais em alta. Esse modelo atende a uma demanda crescente, refletindo uma mudança no perfil das famílias e um novo conceito de convivência.

Características de um imóvel “pet friendly”

Imóveis “pet friendly” possuem características específicas para atender aos pets. Um exemplo são os pisos resistentes e fáceis de limpar, como porcelanato ou vinílico, que evitam danos e facilitam a manutenção. Além disso, a presença de espaços externos, como varandas ou pequenos jardins, proporciona aos animais um ambiente para brincar e se exercitar.

Outros detalhes importantes incluem telas de proteção nas janelas, garantindo a segurança dos pets, principalmente os mais curiosos. Nos condomínios, é comum encontrar áreas exclusivas para os animais, como parques ou até mesmo serviços de cuidados, como banhos e tosas.

Impacto no mercado imobiliário

A crescente adoção de animais de estimação no Brasil gerou um impacto direto no mercado imobiliário. Atualmente, o país conta com mais de 50 milhões de cães e gatos, de acordo com o IBGE. Essa realidade aumenta a demanda por imóveis adaptados aos pets, o que se reflete no valor das propriedades e na taxa de ocupação.

Imóveis que atendem a essa demanda tornam-se mais atrativos, especialmente em áreas urbanas, onde os espaços são limitados. A busca por soluções práticas e confortáveis para a convivência com os animais cresce a cada ano, e os imóveis “pet friendly” se destacam como uma escolha preferencial para os moradores.

Imóveis de alto padrão e o design pet friendly

No mercado de imóveis de alto padrão, a preocupação com os pets vai além de adaptações simples. Muitas propriedades oferecem áreas exclusivas para animais, como praças de convivência e áreas de lazer. Esses espaços são projetados para proporcionar o máximo de conforto e segurança tanto para os pets quanto para seus donos.

Além disso, serviços especializados, como pet care e adestramento, também fazem parte da oferta de imóveis de luxo. O design das propriedades é cuidadosamente planejado para integrar o bem-estar dos pets, sem comprometer a estética ou a funcionalidade do ambiente.