Exame toxicológico 2024: valor, quem precisa fazer e como renovar

Com o intuito de diminuir o número de acidentes em estradas e rodovias com profissionais que trabalham por longos períodos fazendo frete e dirigindo, foi estabelecida uma regra para fiscalizar a situação de saúde destes trabalhadores.

O exame toxicológico é obrigatório, mas não é solicitado a todas as categorias de habilitação. Neste artigo, vamos falar mais sobre as categorias que exigem o controle toxicológico periódico, qual a validade e como fazer e renovar o seu exame toxicológico em 2024.

O que é exame toxicológico?

O exame toxicológico é um mecanismo para medir se profissionais de determinadas áreas, como atletas e condutores de veículos de certas categorias, fazem uso de substâncias tóxicas.

O exame detecta drogas e metabólicos que foram consumidos e ainda estão presentes no organismo de quem passa pelo teste. O procedimento é feito com a retirada de fios de cabelo, que são capazes de preservar traços das substâncias químicas por até três meses.

Desde 2015, para motoristas habilitados nas categorias C, D e E, o exame toxicológico é obrigatório. Inclusive, o exame ficou muito conhecido como “lei do caminhoneiro” e “lei do motorista”, e é solicitado não só para a habilitação, como também por empresas de transportes na hora da contratação.

Quem precisa fazer?

Há uma certa periodicidade para que o exame seja atualizado e os motoristas possam circular livremente. Motoristas habilitados nas categorias C, D e E são obrigados a realizar o exame toxicológico a cada 2 anos e 6 meses.

Para saber se você precisa fazer o exame toxicológico, é possível verificar a situação da CNH digital. Se você tem o app da Carteira Digital de Trânsito (CDT), provavelmente deve ter recebido uma mensagem avisando sobre o atraso.

É possível também acessar o aplicativo e navegar na aba “condutor”, que estará indicada a necessidade de renovação ou não do exame, de acordo com a data do último teste realizado.

Qual o valor?

O valor do exame toxicológico pode variar de acordo com a região e o laboratório escolhido para a realização do mesmo, mas segundo a Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox), o exame custa, em média, R$135.

Qual a validade do exame?

O exame toxicológico tem validade de 02 anos e 06 meses e deve ser renovado periodicamente, pois a invalidação da autorização é feita automaticamente após o período de validade se encerrar.

Como agendar visita presencial do Detran?

Em São Paulo, o exame pode ser marcado nos laboratórios credenciados pelo Senatran. Confira a lista de laboratórios para realizar o exame toxicológico em São Paulo. A partir disso, o condutor pode realizar o agendamento diretamente com o laboratório escolhido.

Desta forma, na hora de realizar o teste toxicológico, já estará sinalizado que aquele exame é destinado a sua CNH, portanto, não é necessário fazer mais nada depois disso. Com a divulgação do resultado, o próprio laboratório encaminhará para o Detran, que atualizará o status na sua carteira.

Você pode consultar essa atualização no próprio aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, bem como outras informações sobre o processo. Nas demais localidades, consulte o departamento de trânsito para saber como agendá-lo.

Leia também