7 frases que você deve evitar se quiser ter sucesso em um negócio franquado

Abrir um negócio franqueado é uma excelente oportunidade para quem deseja abrir um negócio se beneficiando de um modelo testado e de uma marca estabelecida. No entanto, mesmo com todas as vantagens que uma franquia oferece, é preciso adotar a mentalidade certa para potencializar o sucesso.

E isso inclui evitar frases que possam limitar o potencial de crescimento. Abaixo, a EXAME elencou sete frases que devem ser evitadas por quem busca alcançar o sucesso em um empreendimento franqueado. Confira.

Evite essas 7 frases se quiser ter sucesso

1. "Sempre fizemos assim."

Embora o modelo de franquia seja estabelecido e testado, a inovação é crucial para se adaptar às mudanças do mercado. Estar aberto às novas ideias pode, inclusive, melhorar a operação do negócio e a experiência do cliente.

2. "Isso não é problema meu."

Em uma franquia, é essencial que franqueados e franqueadores trabalhem juntos para evitar uma cultura de desinteresse e prejudicar o desempenho de um negócio. Por isso, assumir responsabilidades e colaborar com a equipe são atitudes fundamentais para garantir o sucesso em um negócio franqueado.

3. "Isso não vai funcionar."

Negatividade e ceticismo podem sufocar a criatividade e inibir o crescimento. Em um negócio franqueado, é importante ter uma mentalidade aberta para testar novas estratégias e promoções que a franqueadora possa sugerir. Acredite no potencial das novas ideias e esteja disposto a experimentá-las.

4. "Não tenho tempo."

A gestão do tempo é crucial para o sucesso de qualquer negócio – e isso não é diferente em uma franquia. Priorizar tarefas, treinar a equipe adequadamente e delegar responsabilidades são fundamentais para manter a operação eficiente. Busque utilizar ferramentas e técnicas de gestão de tempo para garantir que todas as áreas do negócio recebam a atenção necessária.

5. "Não posso cometer erros."

O medo de errar pode paralisar a ação e impedir o crescimento. Aprender com os erros e ajustá-los conforme necessário é peça chave para o desenvolvimento de qualquer negócio. Em uma franquia, é essencial estar preparado para lidar com desafios e encontrar soluções criativas para superá-los.

6. "Não posso mudar nada"

Embora seguir o modelo da franquia seja essencial, sempre há caminhos para personalizar e otimizar a operação dentro dos parâmetros permitidos. Para ter ideia, o sanduíche BigMac, do McDonald's, foi criação de uma franquia da marca. Usar essa flexibilidade para atender melhor as necessidades do mercado é o melhor caminho para se destacar da concorrência.

7. "Eu sei o suficiente."

Assumir que já sabe tudo pode ser um grande obstáculo. O aprendizado contínuo, a participação em treinamentos oferecidos pela franqueadora e a busca por novas informações são vitais para o sucesso contínuo do seu negócio franqueado. Mantenha-se atualizado sobre as melhores práticas e tendências do setor para garantir que o negócio continue competitivo.

Mas como abrir uma franquia?

Evitar essas frases e manter uma mentalidade aberta, proativa e colaborativa pode ajudar a garantir o sucesso e o crescimento do negócio franqueado.

Mas, para Marcelo Cherto, fundador da primeira consultoria de franquias da América Latina, é preciso ir além e investir na capacitação. Apesar de não ser necessário uma formação técnica ou acadêmica para abrir uma franquia, a atualização pode tornar os profissionais mais preparados para tocar o negócio.

"Essa aula gratuita vai orientar os participantes com o passo a passo necessário e as perguntas que precisam ser feitas para abrir uma franquia", diz Cherto.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.