Tenda engata no balanço do 3º tri e ações avançam 8%

As ações da construtora Tenda (TEND3) operam em forte alta nesta quinta-feira, 7, e sobem 7,8% por volta das 14h. Os papéis reagem ao balanço da companhia, que ficou 217% acima das expectativas de mercado estimadas pelo consenso Bloomberg.

A Tenda alcançou lucro líquido de R$ 76,2 milhões, revertendo prejuízo de R$ 23,8 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pela receita de R$ 912 milhões no período, que, por sua vez, contou com reforço de créditos fiscais não recorrentes e reversão de provisões para devedores duvidosos (PDD).

“O lucro líquido ficou 125% acima de nossa projeção. Mesmo ajustado pelos efeitos extraordinários do trimestre, o resultado seria de R$ 45 milhões, ainda 17% acima das nossas previsões”, destacaram, em nota, os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Outro ponto visto com bons olhos pelos analistas foi a revisão de guidance. O salto no lucro levou a Tenda a ajustar as projeções para sua operação principal, no segmento Tenda:

Margem bruta ajustada, da faixa entre 29% e 31% para o intervalo 31% e 32% (máximo) para o segmento Tenda;

Vendas líquidas: da faixa entre R$ 3,2 bilhões e R$ 3,5 bilhões para o intervalo entre R$ 4,1 bilhões e R$ 4,4 bilhões;

Ebitda Ajustado: da faixa entre R$ 375 milhões e R$ 425 milhões para o intervalor entre R$ 500 milhões e R$ 550 milhões.

Houve ainda alteração na governança. A companhia aprovou uma nova política de remuneração com inclusão de cláusula de restituição de remuneração variável (Clawback Policy). O mecanismo descrever as circunstâncias nas quais os membros e ex-membros da diretoria executiva serão obrigados a pagar ou devolver remunerações concedidas erroneamente, no caso de uma reapresentação contábil.

“O mercado deve receber com satisfação os resultados da Tenda, pois combinaram um trimestre forte, revisão do guidance para 2024 e medidas positivas [de governança] para melhor alinhar os interesses dos administração e acionistas”, escreveram.

O BTG tem recomendação de compra para as ações da Tenda, com preço-alvo de R$ 22 – um potencial de valorização de 38% em relação ao fechamento da véspera, de R$ 15,84. Nesta quinta-feira, os papéis são negociados na casa dos R$ 6.