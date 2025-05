Como o MEI pode usar o Contrata+Brasil para acessar oportunidades de serviços

O Contrata+Brasil é uma plataforma que conecta microempreendedores individuais (MEIs) a contratos públicos de prestação de serviços. O sistema facilita a participação de pequenos negócios em licitações e contratações diretas, com um processo totalmente online e simplificado. Veja como usar:

1. Cadastre-se na plataforma

Acesse o site oficial do Contrata+Brasil e faça seu cadastro usando CPF, CNPJ e outras informações básicas do seu MEI. O cadastro é gratuito e rápido.

2. Consulte as oportunidades disponíveis

Após o login, explore as chamadas públicas abertas para prestação de serviços. Utilize filtros por setor e localização para encontrar as propostas que se encaixam no seu perfil.

3. Envie sua proposta

Escolha a oportunidade desejada e envie sua proposta online. Anexe a documentação solicitada, como certidões e comprovantes, para validar sua participação.

4. Acompanhe o processo de contratação

O sistema permite acompanhar o andamento da contratação em tempo real, com notificações sobre etapas e resultados, garantindo transparência.

5. Formalize o contrato

Se sua proposta for aceita, o contrato será formalizado pela plataforma, agilizando a contratação e garantindo segurança jurídica.

O Contrata+Brasil é uma ferramenta importante para MEIs que buscam diversificar sua clientela e conquistar contratos governamentais sem enfrentar a burocracia tradicional. A iniciativa do governo contribui para a inclusão econômica e o fortalecimento das pequenas empresas no mercado público.