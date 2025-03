Como criar uma rede Wi-Fi para visitas e proteger seus dados em poucos passos

Criar uma rede Wi-Fi exclusiva para visitas é uma das formas mais simples de blindar dados pessoais e preservar o desempenho da internet doméstica. Ao isolar o acesso dos convidados, evita-se que dispositivos externos se conectem a equipamentos como impressoras, câmeras e computadores que já estão conectados.

A função está disponível em roteadores recentes e pode ser ativada com poucos cliques. Veja o passo a passo:

Como ativar a rede para convidados

1. Acesse o roteador

Abra o navegador e digite o IP do roteador, geralmente 192.168.1.1 ou 192.168.0.1. Depois, entre com nome de usuário e senha do administrador. Essas informações estão na parte traseira do aparelho ou no manual.

2. Ative a rede de convidados

Procure a opção Guest Network, que pode estar em menus como “Wi-Fi” ou “Wireless Settings”. Marque a opção que ativa a função.

3. Configure os detalhes

Escolha um nome fácil de identificar, como “Convidados Casa Silva”. Defina uma senha forte, com letras, números e símbolos. Para manter a rede protegida, escolha o protocolo de segurança WPA2 ou WPA3.

Desmarque a opção “Ocultar SSID” para que a rede apareça para os visitantes.

4. Estabeleça restrições

Para proteger a rede principal, bloqueie o acesso da rede de convidados a outros dispositivos locais. Em muitos roteadores, essa opção aparece como “Acesso à rede local” ou “Isolamento de cliente”.

5. Salve as configurações

Clique em “Salvar” ou “Aplicar” para ativar a nova rede.

Vantagens de uma rede para visitantes

Separar o acesso de convidados traz benefícios imediatos. A segurança aumenta porque dispositivos desconhecidos não se conectam diretamente à rede principal. A privacidade é protegida, já que visitas não conseguem acessar equipamentos internos. E a conveniência melhora, permitindo fornecer acesso à internet sem expor a senha principal.

Seguindo esses passos, é possível criar uma rede segura, prática e ideal para receber visitas sem comprometer os dados da casa.