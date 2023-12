Como consultar o RG pelo CPF pela internet

Em tempos de digitalização de documentos, cresce a busca por como encontrá-los em poucos cliques e, principalmente, de um jeito descomplicado.

E esse é o caso do RG, um registro extremamente importante para que contratos, transações, identificação do cidadão e muitas outras coisas estejam respaldadas utilizando o registro como autenticação ideológica.

O CPF também é utilizado em muitas destas ocasiões por ser um número de cadastro único, mas o documento não possui foto, portanto, são complementares. Não é à toa que o CPF está registrado no RG.

Existem documentos onde o RG pode ser consultado, mas também é possível encontrá-lo digitalmente. A busca pode ser feita pelo portal Meu INSS e, neste texto, vamos descrever um passo a passo completo para que você possa consultar o seu RG pelo número do seu CPF.

Como consultar o RG online pelo CPF

O principal lugar para consultar o RG é o portal Meu INSS. Caso você ainda não tenha uma conta no portal, vamos precisar que você se registre, pois assim será possível consultar o RG online pelo seu CPF.

O portal INSS tem muitas funções, e a consulta do RG é uma delas, confira o passo a passo:

Por um smartphone ou computador, acesse o portal Meu INSS;

Faça login utilizando o registro no gov.br;

Selecione o ícone "Meu Cadastro";

Neste momento, abrirá um quadro informativo com todos os documentos arquivados na Previdência social;

Basta conferir o número do seu RG.

Como saber o RG consultando outros documentos

Se você está com dificuldades para acessar o portal Meu INSS e ainda sim necessita do número do seu RG, alguns documentos que você tem em casa podem ajudar.

Caso tenha plano de saúde, o RG fica disponível na carteirinha de identificação, como também na sua carteira de trabalho, em contratos gerais e até mesmo nas contas de casa, como água, gás e luz, dependendo do modelo de contas de cada operadora.

Onde fica o número do RG?

Para localizar o número do RG tendo ele em mãos, basta observar o lado onde fica localizada a foto, no documento. Neste lado, o número da carteira de identidade fica acima do nome completo disposto na cédula. Mas fique atento, essa informação só vale para os modelos antigos do documento.

Se você solicitou a segunda via do RG recentemente e viu mudanças no documento, saiba que a Lei 14.534, de 11 de janeiro de 2023, previu a atualização da carteira de identidade, buscando deixar o documento mais seguro, a fim de evitar fraudes.

Para os modelos novos, o número do RG não consta mais no documento, que é acompanhado por outras informações essenciais, como nome completo, data de nascimento, sexo, nacionalidade, foto e CPF.

De qualquer forma, você pode consultar demais informações apontando a câmera do seu celular e escaneando o QR code que fica na página de trás do documento.

