Bolsa família bloqueado: Como resolver? Vou receber os atrasados? Tudo que você precisa saber

O Bolsa Família é o maior programa social de transferência de renda para famílias brasileiras. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em 2023, o Bolsa Família contemplou mais de 21 milhões de famílias, para que pudessem ter recursos básicos de sobrevivência.

Com tantas pessoas que dependem do benefício, pode ser um susto perceber que o mesmo foi bloqueado. Mas existem motivos para isso. Se o seu Bolsa Família foi bloqueado, te contaremos o que fazer para continuar recebendo as parcelas e quanto tempo levará para o desbloqueio.

O que é o Bolsa Família bloqueado?

Como o programa Bolsa Família é um recurso do Governo Federal que depende de uma série de enquadramentos para que as famílias tenham direito ao benefício, eventualmente, o Bolsa Família pode ser bloqueado e, até mesmo, cancelado.

Os motivos para o bloqueio do Bolsa Família são diversos, veja a lista:

Cadastro da família desatualizado no CadÚnico;

Renda familiar maior do que o permitido para receber o benefício;

Frequência escolar das crianças da família abaixo do estabelecido;

Falta de atualização na carteira de vacinação;

Falta de acompanhamento nutricional (para crianças até 7 anos);

Falta de acompanhamento pré-natal para gestantes.

Como saber se meu Bolsa Família foi bloqueado?

Existem algumas formas de saber se o seu benefício no Bolsa Família foi bloqueado. Além de ser enviado mensagens de texto alertando que há necessidade da atualização das informações para continuar a receber o benefício, também é possível consultar o status do seu Bolsa Família pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.

Na tela inicial dos aplicativos, na aba de pagamentos, logo constará que o Bolsa Família está bloqueado, sinalizado na parcela do pagamento que seria recebido.

O que fazer quando o Bolsa Família é bloqueado?

A primeira coisa a se fazer ao perceber que o Bolsa Família foi bloqueado é resolver o problema presencialmente. O indicado é que o titular da família se dirija até um CRAS (Centro de Referência De Assistência Social) para entender o motivo pelo qual o benefício foi suspenso.

Leve consigo um documento de identificação com foto e, se possível, um comprovante de residência. Esses documentos não são obrigatórios para a visita ao Centro, mas podem agilizar o processo dependendo do motivo do bloqueio.

No CRAS, além de entender melhor o que aconteceu, também será explicado os próximos passos que devem ser tomados para o desbloqueio do benefício, já que cada situação pode acarretar um processo diferente para a liberação da parcela.

Quanto tempo leva para desbloquear o Bolsa Família?

Desde o pedido de regularização da situação, atualização das informações e nova aprovação do benefício, o Bolsa Família pode demorar até 90 dias para ser desbloqueado.

Quem teve o Bolsa Família bloqueado recebe os atrasados?

Para quem teve o benefício do Bolsa Família bloqueado, a boa notícia é que as parcelas que ficaram retidas durante o período de suspensão são pagas ao beneficiário. Então, após o período de desbloqueio do Bolsa Família, o benefício retroativo é pago normalmente.

Para quem tem o nome sujo, o Bolsa Família pode ser bloqueado?

Para quem acha que o Bolsa Família pode ser bloqueado por conta do nome sujo, saiba que isso é uma fake news. Por se tratar de um benefício que justamente faz a distribuição de renda para suprir despesas básicas, não há bloqueio do benefício por conta de nome sujo.

O bloqueio sempre estará relacionado à falta de atualização dos dados e não cumprimento das regras básicas que te contamos neste texto, como renda acima do permitido e falta de comprometimento com a saúde e educação das crianças da família em questão.

O que fazer com o Bolsa Família bloqueado no Caixa Tem?

O Caixa Tem é um dos aplicativos em que os beneficiários do Bolsa Família têm controle das parcelas de pagamento e, consequentemente, o lugar que também indica que o benefício foi bloqueado.

Ao entrar no seu aplicativo Caixa Tem e observar que o seu Bolsa Família foi bloqueado, não há muito o que fazer pelo celular. O indicado é se dirigir até uma unidade do CRAS mais próximo da sua casa para entender o problema e receber todas as orientações para recuperar o benefício.