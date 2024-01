Como consultar e atualizar o Cadastro Único pela internet

Hoje em dia a maioria dos programas sociais do Governo Federal, assim como a maior parte do compartilhamento de dados no mundo, são feitos pela internet.

Esse é o caso do CadÚnico, plataforma que concentra todas as informações dos beneficiários de programas públicos no Brasil, sendo o espaço responsável pela centralização dos dados dos cidadãos.

Se você já tem cadastro no CadÚnico e não sabe como atualizar o Cadastro Único pela internet, neste texto, te mostraremos o que fazer e onde é possível verificar a situação dos beneficiários, além de quanto tempo os dados devem ser atualizados na plataforma.

Como atualizar o Cadastro Único pela internet?

É importante que os dados do cadastro estejam em dia para que os benefícios relacionados a programas sociais do governo sejam mantidos. A recomendação é de que a atualização deve ser feita, no máximo, a cada 2 anos, segundo informações do Governo Federal.

Para atualizar o CadÚnico ou Cadastro Único pela internet é simples, mas necessita de alguns detalhes. Confira o passo a passo que preparamos para te auxiliar na hora que a consulta for feita:

Pelo aplicativo Cadastro Único

Faça o download do app "Cadastro Único" na loja de aplicativos do seu celular;

Abra o app e clique na opção "Entrar com o Gov.br";

Clique em "Atualização cadastral por confirmação" na tela principal.

Ao acessar essa opção, você pode se deparar com três situações:

Banner vermelho: indica que o cadastro da família está desatualizado, se for o seu caso, clique para atualizar;

Banner amarelo: o banner amarelo indica que o seu cadastro está prestes a ficar desatualizado, então é importante realizar a atualização cadastral por confirmação, na mesma tela do app;

Banner verde: já o banner verde indica que os seus dados estão atualizados no Cadastro Único e não há com que se preocupar.

Se a atualização é necessária, a partir daí, basta informar os dados solicitados no aplicativo e confirmar se as informações estão corretas.

Caso os dados fornecidos continuem os mesmos, o processo está finalizado. Mas, se caso as informações tenham sido alteradas, é necessário que o responsável familiar se dirija a um Posto de Atendimento do Cadastro Único para fazer a finalização da atualização presencialmente.

Telefone para atualizar CadÚnico

O Ministério do Desenvolvimento também possibilita que você possa consultar as informações pelo telefone 0800 707 2003. Ligando neste número, o cidadão é capaz de verificar a situação do benefício, datas de recebimento e saque dos programas aos quais ele participa.

Quais documentos são necessários para atualizar o CadÚnico

Assim como no momento do cadastro, o beneficiário precisa fornecer dados importantíssimos para manutenção do cidadão em programas sociais. São documentos não apenas do responsável pela família, mas também dados de seus familiares.

Ao beneficiado, responsável familiar, é exigido o CPF ou título de eleitor. Aos familiares, é necessário que se forneça: CPF, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento e carteira de identidade.

Em caso de famílias em que o beneficiário seja um representante legal, é necessário que se entregue: termo de guarda, curatela e tutela dos familiares.

Por que manter o Cadastro Único atualizado é importante?

Assim como mencionado anteriormente, manter o CadÚnico atualizado é fundamental para a manutenção dos benefícios.

Caso os dados sejam inconsistentes ou não tenham sido atualizados nos últimos 2 anos, o beneficiário pode perder o direito ao programa ao qual está cadastrado.

É recomendado, portanto, que a atualização seja feita a cada um ano e meio, assim o cidadão não perderá o prazo e, o mais importante, o benefício.

Como verificar se as informações do Cadastro Único estão atualizadas

Considerando que o beneficiário já possui cadastro na plataforma, para consultar as informações cadastrais do cidadão basta acessar o site do CadÚnico ou o aplicativo.

Pelo app, na mesma aba em que é feita a consulta de atualização de cadastro, a opção "Atualização cadastral por confirmação", é possível conferir se os seus dados estão atualizados, prestes a atualização ou com necessidade de atualização imediata.

Já pelo site, após o preenchimento de algumas informações básicas, você já terá acesso às suas informações e poderá conferir se todos os dados cadastrados estão devidamente atualizados.

Caso as dúvidas persistam, você pode ligar no telefone 0800 707 2003 e se informar a respeito do seu cadastro. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

