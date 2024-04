Já conhece o CRAS? Veja o que é, serviços e como utilizar esse serviço de assistência social

Dentre os recursos do Governo Federal para proporcionar uma assistência básica à população de baixa renda, está o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Essa unidade pública de atendimento oferece os mais diversos serviços à população, sendo uma ferramenta gratuita.

Neste texto, te contaremos como funciona o CRAS, quais são as suas principais funções hoje e como encontrar o CRAS mais perto da sua casa.

O que é o CRAS?

O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social do Brasil e oferece diversos serviços importantes para famílias e comunidades que vivem em situação de risco total ou parcial.

Todo esse ecossistema funciona sob o guarda-chuva do SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Os diversos serviços e benefícios que compõem o equipamento são conhecidos como CREAS e CRAS.

Para que o CRAS serve?

O CRAS, especificamente, funciona como um centro de prevenção a situações de risco e vulnerabilidade, por exemplo, pessoas em situação de rua ou que vivem em áreas que não possuem estrutura pública suficiente para condições mínimas e confortáveis de existência.

O CRAS conta com diversas iniciativas que têm o objetivo de gerar uma capacitação ou recapacitação social do cidadão, tornando-o individualmente ou pelo seu coletivo, uma potência independente na gestão de sua vida.

Portanto, o CRAS cuida para que as pessoas não cheguem a níveis de existência hiper degradantes.

Qual a diferença entre CRAS e CREAS?

Existe diferença entre o CRAS e o CREAS. Enquanto o CRAS é considerado um centro de prevenção, o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) trabalha com cidadãos, famílias e comunidades onde a condição de subsistência já ultrapassou limites aceitáveis. É um trabalho paliativo e de extrema importância para a assistência ao indivíduo.

Costumam ser atendidas pelas unidades do CREAS pessoas que tenham passado por violência física, psíquica, algum tipo de negligência, maus tratos ou descriminação.

Como agendar horário no CRAS online?

Para agendar um horário no CRAS online é super simples. Você só precisa acessar o site da prefeitura da sua região, clicar na opção que trata do CRAS e selecionar sua data de atendimento.

O sistema CRAS é integrado ao sistema dos municípios, e lá você conseguirá achar um melhor horário para ser atendido.

Quem tem direito ao CRAS?

Os serviços do CRAS são direcionados a todas as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Quais são os serviços oferecidos pelo CRAS?

O CRAS atende a todas as faixas etárias e visa o cuidado com a família, dentro da comunidade, portanto são oferecidos serviços a adolescentes, jovens, idosos e pessoas com deficiência.

Os funcionários do CRAS fazem o atendimento e verificam quais benefícios do Governo podem ser imputados à vida cidadã. Portanto, a depender do caso de vulnerabilidade, diferentes programas poderão ser indicados com base nas necessidades específicas de cada família.

Então, tudo que está relacionado à proteção social básica pode ser disponibilizado pelo CRAS. Veja alguns exemplos:

fazer seu Cadastro Único;

ter orientação sobre os benefícios sociais;

ter orientação sobre seus direitos;

pedir apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos;

fortalecer a convivência com a família e com a comunidade;

ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social;

ter apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica;

ter orientação sobre outros serviços públicos;

Como saber qual é o CRAS do meu bairro?

Para descobrir qual é a unidade do CRAS do seu bairro mais próxima da sua casa é muito simples, basta acessar o MOPS, que são os mapas estratégicos para políticas de cidadania.

Nele, você poderá inserir o seu endereço e localizar qual a unidade mais próxima. Para selecionar a sede preferida, basta navegar pelo mapa e clicar nas casas destacadas, que são as unidades do CRAS. Ao clicar, você verá todas as informações sobre o endereço, e pode verificar qual meio de transporte melhor atenderá às suas necessidades.