Comprovante de residência: Quais documentos são aceitos?

O comprovante de residência é um dos mais importantes documentos na hora de se cadastrar em qualquer tipo de serviço, associação ou inscrição. Ele é importante para resguardar ambas as partes em uma negociação.

Neste artigo, vamos te mostrar quais são os comprovantes de residência mais pedidos, por onde é possível emiti-los online e o que fazer se você não tiver o comprovante físico em mãos quando solicitado.

O que é comprovante de residência?

O comprovante de residência é uma forma de comprovar que o endereço informado no momento do cadastro é verdadeiro, normalmente exigido na hora de adquirir algum bem, fazer uma matrícula ou se cadastrar em programas do próprio Governo Federal.

É comum que serviços que não estejam vinculados a instituições financeiras peçam pelo comprovante de residência, pois necessitam de um endereço para que em caso de desacordo, inadimplência ou notificações extrajudiciais, ambas as partes saibam para onde a cobrança deve ser enviada.

Ou seja, é provável que um cidadão fique limitado a abrir uma conta bancária ou se inscrever em um curso sem apresentar um comprovante de residência. E, para facilitar, existem diversos documentos que podem ser usados para essa comprovação, inclusive aqueles de fácil acesso.

O que pode ser usado como comprovante de residência?

Se procura por um comprovante de residência que seja válido, algumas opções que você provavelmente tem em sua casa podem ser utilizadas, confira a lista que preparamos:

Contas de água; Contas de gás; Contas de energia elétrica; Contas de telefone (fixo ou móvel); Contrato de aluguel com firma reconhecida; Boleto bancário; Boleto de condomínio; Financiamento habitacional; Fatura do cartão de crédito.

Qualquer um destes documentos está apto para comprovar a residência na maioria das necessidades comuns entre os cidadãos.

Como emitir um comprovante de residência online?

Caso você não tenha nenhum dos comprovantes de residência que te mostramos, ainda assim é possível emitir um comprovante no site das prestadoras de serviço relacionadas acima, como site da empresa de energia, gás, luz, bancos, dentre outros.

É possível que você também receba alguma conta no seu e-mail, o que facilita resgatar o documento, visto que este geralmente é enviado em formato PDF. Além disso, alguns bancos também disponibilizam o boleto do cartão de crédito, por exemplo, e é possível acessá-lo no próprio aplicativo da instituição.

O que precisa constar em um comprovante de residência?

Basicamente, a principal informação que precisa estar completa no comprovante de residência é o endereço de quem está se cadastrando. Muitas vezes, também é exigido que esteja no nome do responsável pelo cadastro ou de algum familiar.

O que fazer quando não tiver comprovante de residência?

Se você não encontrar nenhum comprovante de residência para ser apresentado quando solicitado, é possível que o cadastro seja descontinuado ou, então, que pessoa faça um documento escrito de próprio punho contendo as seguintes informações da pessoa e de todos que vivem na residência com ela:

Nome completo;

CPF;

RG.

Para além do preenchimento destas informações, também pode ser solicitado que o documento tenha sua firma reconhecida em cartório.