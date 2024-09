US$ 10 trilhões até 2030: relatório da Chainlink revela futuro do mercado de ativos tokenizados

Chainlink, uma provedora de oráculos descentralizados, publicou um relatório que prevê que o mercado global de ativos tokenizados pode chegar a US$ 10 trilhões até 2030.

A Chainlink destaca como a adoção institucional e o progresso regulatório impulsionam o crescimento dos ativos tokenizados globalmente, apesar da recente volatilidade nos mercados de criptomoedas.

O relatório baseia-se em insights de um relatório da 21.co, uma fintech focada em blockchain, e em um estudo conjunto da BCG, uma consultoria de gestão, e ADDX, uma corretora de ativos digitais.

“[O relatório da 21.co e o estudo conjunto da BCG e ADDX] projetam que o mercado de ativos tokenizados atingirá US$ 10 trilhões e US$ 16 trilhões, respectivamente, até 2030.”

Principais descobertas do relatório

De acordo com o relatório da Chainlink, o valor atual dos ativos tokenizados é de aproximadamente US$ 118,57 bilhões, com o Ethereum dominando o mercado, detendo 58% de todos os ativos tokenizados.

O relatório destaca que a tokenização de ativos pode “trazer liquidez para ativos historicamente ilíquidos”, como imóveis e private equity, ao representar esses ativos “como tokens digitais on-chain”.

“[Os ativos tokenizados] não apenas se tornam mais acessíveis, mas também podem ser incorporados de forma mais eficiente aos processos das instituições financeiras.”

Fatores de crescimento do mercado

O relatório aponta vários fatores que contribuem para o crescimento das projeções do mercado de ativos tokenizados, incluindo o interesse institucional, a integração de blockchain e um quadro regulatório de apoio.

Ele cita os mais de 6 milhões de usuários ativos diários (DAUs) do Ethereum como um dos principais impulsionadores do crescimento do mercado, junto com interesses regulatórios, como o Project Guardian da Autoridade Monetária de Singapura (MAS).

Iniciativas como o Project Guardian envolvem a pilotagem da tokenização de títulos e depósitos baseada em blockchain, com o apoio de reguladores para garantir segurança e conformidade.

O caminho para os US$ 10 trilhões

Uma pesquisa da BNY Mellon e Celent, citada no relatório da Chainlink, revela que 97% dos investidores institucionais concordam que a tokenização “revolucionará a gestão de ativos”.

Fora dos mercados financeiros e do envolvimento institucional, o relatório menciona uma estimativa do Fórum Econômico Mundial de que “US$ 867 trilhões em valor estão prontos para serem transformados pela tokenização”.

Apesar da perspectiva positiva, ainda existem vários desafios em torno dos padrões de auditoria, avaliação de ativos e conformidade regulatória antes que a previsão de US$ 10 trilhões possa se concretizar.

Com os processos judiciais em andamento contra empresas de cripto, como a Coinbase, pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, o caminho à frente para o mercado de ativos tokenizados ainda pode ser difícil.

