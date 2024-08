Greve dos Correios: sindicato mantém paralisação mas empresa cita normalidade de serviços

Os trabalhadores dos Correios seguem em greve por tempo indeterminado, segundo a Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT). A entidade afirma que a adesão ao movimento grevista, iniciado no dia 7 de agosto de 2024, alcança cerca de 70% nos estados que já aprovaram a paralisação.

Os Correios, por sua vez, afirmam que cerca de 92% do efetivo está trabalhando, com todas as agências do Brasil abertas e as entregas sendo realizadas. A empresa informa que adotou medidas como remanejamento de profissionais e realização de horas extras para cobrir as ausências pontuais e localizadas devido à paralisação anunciada pelo sindicato.

Por que os trabalhadores dos Correios estão de greve?

O movimento ocorre em meio às negociações da campanha salarial de 2024/2025. Os trabalhadores pedem a redução do custeio do plano de saúde, reajuste salarial imediato e linear, melhorias nos benefícios, reajuste das funções de motorizados e a realização de um concurso público.

Os servidores recusaram uma primeira proposta da empresa, que ofereceu aumento de 6,05% nos salários a partir de janeiro de 2025 e de 4,11% nos benefícios a partir de agosto de 2024. Outra melhoria proposta pelos Correios foi o aumento de 20% na remuneração dos empregados que exercem funções “motorizadas” – ou seja, motociclistas e motoristas.

Sobre o plano de saúde, a empresa propôs um processo de alteração do regulamento para redução da coparticipação de 30% para 15%, com previsão de implementação no próximo mês, após a realização dos ajustes necessários para adequação às normas vigentes.

"A insatisfação dos trabalhadores é evidente e se reflete na rejeição unânime à proposta da ECT. A proposta da empresa não prevê reajuste salarial imediato, adiando-o para janeiro de 2025, e ignora a recuperação dos benefícios retirados nos últimos anos. Outro ponto crítico é o plano de saúde, que consome mais de 30% dos salários dos trabalhadores, comprometendo sua qualidade de vida", diz em nota a FINDECT.

O sindicato entregou nesta segunda-feira, 12, um documento ao Ministro do Trabalho e Emprego, solicitando apoio na mediação das negociações coletivas com a direção da estatal.