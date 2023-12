Governo Lula autoriza Caixa a retomar a Lotex, conhecida como 'raspadinha'

O governo autorizou nesta quinta-feira a retomada da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex) pela Caixa Econômica Federal. A chamada “raspadinha” havia sido suspensa em 2015 e um decreto de agosto deste ano regulamentou a volta do serviço.

Uma portaria do Ministério da Fazenda com a autorização da Caixa como operadora foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira.

A autorização é de caráter transitório. A Caixa Econômica Federal poderá emitir as raspadinhas pelo prazo de 24 meses e os bilhetes poderão ser físicos ou digitais.

De início, a Caixa poderá fazer a exploração direta do serviço, até que o processo licitatório para contratar o futuro operador seja concluído.

A loteria instantânea funciona com a compra do bilhete e leva o nome de “raspadinha” porque a pessoa deve raspar determinada área e descobrir na hora se foi premiada ou não.

A retoma do jogo é também uma iniciativa para aumentar a receita do governo federal. O produto da arrecadação de cada emissão da Lotex está definida na ordem: