Governo de SP envia projeto à Alesp para formalizar Olimpíadas do Conhecimento

O governador Tarcísio de Freitas enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei que cria o programa Olimpíadas do Conhecimento SP.

A iniciativa busca transformar competições científicas e tecnológicas em política pública permanente no estado.

Vinculado à Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP), o projeto consolida ações já em curso e amplia a estratégia da gestão estadual de estimular desempenho acadêmico. O modelo segue programas como o Provão Paulista — que abriu 46 mil vagas em universidades públicas — e o Prontos pro Mundo, responsável por intercâmbios anuais para mil estudantes.

O programa mobilizou mais de 4 milhões de alunos em 2024 e 2025 e premiou cerca de 500 mil estudantes no período. A iniciativa atende alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, com foco em competências cognitivas e socioemocionais, dentro de uma lógica de cultura científica aplicada.

Atualmente, a seleção para as competições ocorre com base no desempenho na Prova Paulista. Os 30% com melhores resultados em matemática e língua portuguesa avançam para as olimpíadas estaduais — a Omasp (matemática) e a Olisp (língua portuguesa).

Segundo a coordenação do programa, a proposta busca criar referências acadêmicas dentro da escola pública e reforçar a percepção de capacidade dos alunos diante de desafios intelectuais. A estratégia também atua sobre a autoestima acadêmica, variável associada ao desempenho escolar.

O projeto prevê ainda a ampliação da estrutura com Escolas Olímpicas e Aulas Olímpicas, realizadas aos sábados. Também inclui oferta de material didático específico, formação continuada para professores e apoio pedagógico direcionado.

A proposta autoriza parcerias com instituições públicas e privadas para apoio técnico, pedagógico e financeiro. Os custos serão cobertos por dotações da própria secretaria. O texto segue agora para análise da Alesp.

Como funcionam as olimpíadas estaduais

As olimpíadas do conhecimento foram implementadas na atual gestão com o objetivo de valorizar talentos dentro das escolas estaduais e ampliar a participação em competições nacionais. A Omasp foi criada em 2024, enquanto a Redasp — olimpíada de redação — deu lugar à Olisp em 2025.

O modelo é estruturado em fases. A primeira seleciona alunos com melhor desempenho na Prova Paulista. Na segunda, os estudantes realizam provas online nas próprias escolas. Por fim, os 5% melhores por município ou região recebem medalhas.

No caso da Omasp, há uma terceira etapa voltada apenas aos medalhistas de ouro. Os classificados podem disputar uma das 225 vagas reservadas para a rede estadual na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM, competição nacional de alto desempenho acadêmico).

Em dois anos, os números mostram escala relevante: