Governo confirma 41 casos de covid-19 no dia de estreia da Copa América

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira o registro de 41 casos positivos de covid-19 de pessoas envolvidas com a Copa América no domingo, dia do início do torneio esportivo.

Os casos referem-se a 31 jogadores e membros de delegações e 10 de prestadores de serviços contratados para o evento.

"Todos os casos de prestadores de serviços foram confirmados em Brasília (DF). A positividade de casos por Covid-19 foi de 1,40%. Os resultados do sequenciamento genético para análise de variantes serão concluídos em até 14 dias, prazo necessário para realização da análise", disse a pasta, em nota.

Em entrevista na porta do Ministério da Saúde mais cedo, o ministro Marcelo Queiroga disse que os 10 prestadores de serviço identificados eram trabalhadores de hotéis onde atletas e comissão técnica que disputam o torneio estão hospedados. Esses profissionais e pessoas que tiveram contato com eles foram isolados, acrescentou Queiroga.

No comunicado, o ministério informou ainda que, até o momento foram realizados 2.927 testes de RT-PCR entre jogadores, membros das delegações e prestadores de serviços.

Em meio a críticas sobre o elevado número de casos e mortes por Covid no país, o governo Jair Bolsonaro atuou para garantir a realização do evento esportivo no Brasil após a recusa da Argentina e da Colômbia em sediá-lo.

