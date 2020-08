Governador em exercício do Rio diz que vai manter foco na pandemia

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que assumiu interinamente o governo do estado ontem (28), se reuniu hoje (29) com o secretário de Saúde, Alex Bousquet, para tratar das ações em relação à pandemia de covid-19. Castro passou a responder pela governadoria depois que o titular, Wilson Witzel, foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

“Não podemos deixar que nada tire nosso foco da pandemia. Saúde é prioridade, por isso, o acompanhamento sistemático para manter nossas ações na capital e no interior. Vamos unir nossos esforços com outras esferas de poder e trabalhar com diálogo e parceria, além de reforçar os instrumentos de controle e transparência”, disse Castro.

Durante a reunião, o secretário apresentou uma mudança nos critérios de notificação dos casos da covid-19 e informou que houve um aumento no número de testes realizados na população.