Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está com covid-19

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta segunda-feira que testou positivo para o novo coronavírus.

Casagrande realizou testes para confirmar o quadro após sentir sintomas leves relacionados à infecção na sexta-feira.

“O governador vai ficar em isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas”, informou nota divulgada pelo governo do Estado nesta segunda-feira.

A esposa do governador, Maria Virgínia Casagrande, também testou positivo para o vírus. Depois de ficar internada devido a um acidente vascular cerebral (AVC), ela começou a sentir dores no corpo e leve febre quando regressou à casa, acrescentou a nota.

Em uma rede social, o governador disse que manterá sua agenda remotamente.

“Estamos em isolamento e bem. Vamos manter nossas atividades por videoconferência e confiamos em Deus que tudo logo passará”, afirmou.

Além de Casagrande, os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC); do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); e de Roraima, Antonio Denarium (PSL), já contraíram a Covid-19, doença que já infectou ao menos 363.211 pessoas no país e matou 22.666, de acordo com dados do Ministério da Saúde.