Genial/Quaest: Gracinha tem 20% e Vanderlan, 10%, na corrida ao Senado em Goiás

A corrida pelas duas vagas ao Senado em Goiás tem a ex-primeira-dama Gracinha Caiado (União) na liderança, com 20% das intenções de voto na soma geral. De acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira, 30, o cenário aponta forte indefinição do eleitorado, com a fatia de 31% de indecisos.

Em segundo lugar na simulação, Vanderlan Cardoso (PSD-GO) aparece com 10%, configurando empate técnico no limite da margem de erro com Dr. Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Gayer (PL), ambos marcando 9%.

Entre os demais nomes, Gustavo Mendanha (PRD) pontua com 6%. Os candidatos Aldo Arantes (PCdoB), Humberto Chaves (PSOL) e Professor Marcelo Moreira (PSOL) marcam 1% cada. Carlos Mundim (PDT), Iure Castro (Cidadania) e Ricardo Dias (PV) não pontuaram. Votos brancos, nulos ou abstenções somam 12%.

Distribuição de primeiro e segundo voto

Como a eleição define duas cadeiras, o levantamento mediu a prioridade de escolha. Para a primeira vaga, a vantagem de Gracinha se amplia para 27%, seguida por Gayer com 14%, Vanderlan com 13% e Calil com 12%.

Para o segundo voto, o nível de incerteza dispara. Aproximadamente 46% dos eleitores afirmam estar indecisos sobre a segunda escolha de representação.

Nesse recorte específico, a candidata do União Brasil segue à frente numericamente com 12%, seguida por Vanderlan com 7%.

Rejeição e raio-X do eleitorado goiano

No quesito rejeição estatística, que engloba os entrevistados que conhecem o candidato mas não votariam nele, Gracinha Caiado e Vanderlan Cardoso lideram o índice, ambos com 24%. Em seguida, Mendanha enfrenta resistência de 18%. Já Zacharias Calil e Gustavo Gayer apresentam rejeição de 15% cada.

A liderança de Gracinha Caiado é sustentada por uma distribuição equilibrada nos diferentes recortes ideológicos da amostra. A candidata atinge 21% entre eleitores de esquerda não lulistas e 20% nos segmentos independentes, bolsonaristas e de direita.

Por outro lado, Gustavo Gayer apresenta um desempenho estritamente nichado. Sua base é formada predominantemente pelo campo conservador, registrando 20% na direita não bolsonarista e 18% entre os bolsonaristas declarados.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.104 eleitores entre 24 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08063/2026 e GO-01701/2026.