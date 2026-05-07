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Perdi o prazo para regularizar o título: ainda dá tempo? Veja o que fazer

Após fechamento do cadastro, regularização só poderá ser feita depois das eleições

Eleições 2026: Prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral termina hoje (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Eleições 2026: Prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral termina hoje (Antonio Augusto/Ascom/TSE)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 7 de maio de 2026 às 06h00.

O prazo para regularizar o título de eleitor antes das eleições de 2026 terminou na quarta-feira, 6 de maio, data de fechamento do cadastro eleitoral.

A data era a final para quitação de pendências, atualização de dados e garantia do direito ao voto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Depois desse prazo, o sistema é temporariamente fechado para organização do pleito, e novas alterações só podem ser feitas após as eleições.

O que acontece se perder o prazo

Quem não regularizar a situação até o fechamento da janela cadastral não poderá votar nas eleições de 2026. Isso ocorre porque o título permanece irregular durante todo o período eleitoral de 150 dias até o primeiro turno.

Além disso, a irregularidade pode gerar outras restrições, como impedimentos para obter documentos, tomar posse em cargos públicos, se matricular em cursos superiores ou se inscrever em concursos.

Após as eleições, o eleitor pode regularizar o título normalmente. O procedimento inclui o pagamento de multas, quando houver, e a atualização dos dados cadastrais no sistema da Justiça Eleitoral.

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