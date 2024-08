Fumaça de queimadas de SP deve perdurar até quarta-feira em Goiânia; aeroporto cancela voos

A chegada de uma frente fria ampliou o alcance das fumaças provenientes das queimadas em São Paulo e chegou até localidades do Centro-Oeste, como Goiás e Brasília.

O aeroporto de Goiânia precisou cancelar voos devido aos problemas de visibilidade da região, visto que a capital amanheceu coberta de fumaça neste domingo.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a previsão é de que a fumaça se dissipe gradativamente até a próxima quarta-feira (28).

A situação percebida em Goiânia e em outras cidades da região Centro-Oeste é resultante de um acumulado de incêndios que foram amplificados por ventos intensos da frente fria. A junção das fumaças, então, seria um resultado de queimadas na Região Amazônica, no Sudeste do Brasil, e também produzidas pelas queimadas em Goiás.

Até o último sábado, 24, 897 focos de queimadas foram registrados em Goiás, o que representa um aumento de 83,83% em relação ao mesmo período em 2023.

Veja a lista de voos alterados em virtude do ocorrido:

AD 4223 CNF/GYN [Confins (MG)/Goiânia]

AD 4016 GYN/CNF [Goiânia/Confins (MG)]

LA3540 alternado para BSB

LA3542 GYN/CGH [Goiânia/Congonhas (SP)]

AD 2694 VCP/GYN [Campinas (SP)/Goiânia]

AD 2869 GYN/VCP [Goiânia/Campinas (SP)]

A Cimehgo ressalta que a situação ocorre em meio ao baixo índice de umidade relativa do ar proporcionado pela seca em Goiás, comum nesta época do ano. O Centro de Informações recomenda que a população tome cuidados com a saúde e evite exposição às partículas de fumaça nas ruas.