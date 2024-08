Por causa de incêndios, Brasília e Goiânia amanhecem cobertas por fumaça neste domingo; veja vídeos

Brasília amanheceu coberta por fumaça neste domingo, 25. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, isso é decorrente dos vários incêndios que aconteceram ao longo da semana em São Paulo.

Nas redes sociais, internautas de Goiás também compartilharam relatos sobre os efeitos da fumaça na capital Goiânia. Usuários da rede social X dizem que "estava difícil de respirar" e que cenário era "assustador".

Devido às intensas queimadas, o estado de São Paulo tem a possibilidade de chuva preta, um fenômeno associado ao soot (fuligem).

Com o aumento de mais de 800% nos focos de incêndio no estado e a chegada de uma frente fria, os ventos intensos carregaram parte da fumaça para outras regiões brasileiras. Nas redes sociais, internautas postaram vídeos e fotos.

Novos alertas sobre as condições climáticas que favorecem a propagação de fogo foram feitos, devido ao tempo seco e ventos intensos.

Nesta sexta-feira, São Paulo registrou 1.886 focos de incêndios, e superou até mesmo a Amazônia, que contabilizou 1.659 focos no mesmo período. O volume de queimadas no estado do sudeste chegou a ocupar 38% de todos os eventos registrados em território nacional.

