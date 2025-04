A capital paulista amanheceu mais fria nesta terça-feira, 28, e a sensação de frio deve permanecer ao longo do dia. Nos próximos dias, a cidade deve registrar temperaturas mais baixas, seguidas por um período de tempo seco.

Uma frente fria localizada em alto mar, na região do Sudeste, está trazendo um aumento da umidade para o continente, o que deve provocar chuvas intensas nas regiões sul e leste do estado de São Paulo, segundo informações da Climatempo.

Previsão do tempo para a semana

Nesta terça, o clima será de frio, com a temperatura máxima na capital não ultrapassando os 21ºC, prevista para o período entre 14h e 16h. Já a temperatura mínima deve chegar a cerca de 15ºC, registrada no início da manhã, entre 6h e 7h, e novamente após as 22h.

Desde a segunda-feira, 28, uma massa de ar frio vem provocando uma queda significativa nas temperaturas em São Paulo. A previsão indica mínimas de 14ºC para quarta-feira, 30, e sexta-feira, 2, e uma mínima ainda mais baixa, de 13ºC, para quinta-feira, 1º, podendo registrar a madrugada mais fria do ano na cidade.

Redução das chuvas e tempo seco

Com a entrada desse ar frio e seco, as chuvas devem diminuir consideravelmente em São Paulo. A previsão aponta para tempo seco na maior parte do estado entre quarta e sexta-feira, com temperaturas amenas durante as tardes. Na capital, as máximas devem variar entre 21ºC e 24ºC até o final da semana.