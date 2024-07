Fogo em ônibus interdita a Marginal Pinheiros em São Paulo

As chamas se alastraram, mas os passageiros do ônibus conseguiram desembarcar. Ja o motociclista e a garupa caíram e foram atingidos pelas chamas, mas foram socorridos por pessoas que estavam no local.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que incêndio começou. Nas imagens, a moto aparece em chamas presa na traseira do ônibus, enquanto o motociclista está caído na rua pegando fogo. Pessoas que estavam no local tentam conter as chamas.

Segundo a CET, uma faixa da via no sentido Castello Branco foi bloqueada.