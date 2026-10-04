Eleição presidente em Tocantins: Flávio Bolsonaro fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou em primeiro lugar em Tocantins, com 50,44% dos votos válidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 43,42%.

Os dois disputarão o segundo turno das eleições de 2026 no dia 25 de outubro.

Em Tocantins, 1,18 milhões eleitores poderiam escolher o próximo presidente do Brasil, porém, houveram 216 mil abstenções, o que corresponde a 18,34% do eleitorado.

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Quem ficou na frente no 1º turno em Tocantins?

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro ficou com 50,44% dos votos válidos, e Lula, com 43,42%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. Em Tocantins, Augusto Cury (Avante) ficou com 2,41% dos votos válidos, Ronaldo Caiado (PSD) obteve 2,17% e Renan Santos teve 1,40%.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Tocantins

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Tocantins?

Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador em Tocantins, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 94,73% das urnas apuradas, Dorinha tem 45,75% dos votos válidos, enquanto Vicentinho registra 43,72%. Laurez Moreira (PSD) aparece em terceiro lugar, com 8,22%. Já Ataídes de Oliveira (Novo), Siqueira Campos Jr. (Democrata), Du Pereira (DC) e Professor Witer Naces (PSOL) tiveram todos 2% ou menos

Senadores eleitos em Tocantins?

Os candidatos Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB) foram eleitos senadores da República pelo estado de Tocantins nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,93% das urnas apuradas, Gomes obteve 27,23% dos votos válidos, com um total de 450 mil votos. Em segundo lugar ficou Guimarães, que recebeu 316 mil votos, correspondendo a 19,16% do eleitorado.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.