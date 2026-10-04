Resultado da eleição para Presidência no Amapá: Lula fica em primeiro lugar

Amapá: Lula fica na frente em votação acirrada com Flávio Bolsonaro; confira (Arte/Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h15.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) ficou em primeiro lugar no Amapá, com 45,71% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 45,67%, totalizando uma diferença de 225 votos. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
No Amapá, 476 mil eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 17,41%.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Dr. Furlan ficou com 62,75% dos votos válidos, e Clécio, 36,97%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
Dr. Furlan foi eleito governador do Amapá em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Furlan obteve 62,75% dos votos válidos, neste domingo, 4.
Os candidatos Rayssa Furlan e Lucas Barreto foram eleitos senadores da República pelo estado do Amapá nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Rayssa obteve 29,98% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Lucas Barreto, que recebeu 24,22%.
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.