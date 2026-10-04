Resultado da eleição para Presidência no Amapá: Lula fica em primeiro lugar

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Lula (PT) ficou em primeiro lugar no Amapá, com 45,71% dos votos válidos. Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 45,67%, totalizando uma diferença de 225 votos. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Amapá, 476 mil eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil. A abstenção ficou em 17,41%.

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Quem ficou na frente no 1º turno no Amapá?

Nos números gerais, com 100% das urnas apuradas, Dr. Furlan ficou com 62,75% dos votos válidos, e Clécio, 36,97%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4.

Veja os detalhes do resultado

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador do Amapá?

Dr. Furlan foi eleito governador do Amapá em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 100% das urnas apuradas, Furlan obteve 62,75% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos no Amapá?

Os candidatos Rayssa Furlan e Lucas Barreto foram eleitos senadores da República pelo estado do Amapá nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Rayssa obteve 29,98% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Lucas Barreto, que recebeu 24,22%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.