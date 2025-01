Musk planeja investimento em educação com abertura de escola infantil no Texas

Elon Musk está prestes a adicionar mais um empreendimento ao seu portfólio com o lançamento de uma escola infantil privada no Texas, nos Estados Unidos, chamada Ad Astra. O projeto, que deve iniciar suas atividades ainda em 2025, atenderá crianças de três a nove anos e promete revolucionar a educação ao adotar um modelo prático e baseado em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). As informações são da Business Insider.

Localizada em Bastrop, a escola terá uma estrutura inicial limitada, com capacidade para até 21 alunos no primeiro ano, conforme permitido pelo Texas Health and Human Services Department. Além disso, o custo de mensalidades será subsidiado no ano inaugural, ajustando-se posteriormente aos valores de escolas privadas locais.

O currículo da Ad Astra foi projetado para oferecer uma experiência centrada no aluno, com aulas que incentivam a descoberta e a resolução de problemas do mundo real. A filosofia da instituição é equipar as crianças com habilidades práticas que possam ser aplicadas em suas futuras carreiras. Segundo o site da escola, “Ad Astra não é uma escola Montessori, mas compartilha valores semelhantes ao priorizar o aprendizado individualizado e centrado no aluno.”

O papel de Musk na educação

Embora mais conhecido por suas contribuições na tecnologia e no setor aeroespacial, Musk tem um histórico de envolvimento em educação. Em 2014, ele fundou uma escola com o mesmo nome, Ad Astra, destinada aos seus filhos e aos filhos de funcionários da SpaceX. A nova iniciativa em Bastrop, no entanto, parece ser um passo ainda maior em sua visão de reformar a educação tradicional.

Com um aporte inicial de US$ 100 milhões (R$ 612 milhões) financiado pela Fundação Musk, o projeto pode servir como um modelo para o ensino prático e inovador em um momento em que a administração de Donald Trump, aliado próximo de Musk, planeja revisar políticas educacionais nos Estados Unidos. Como líder do recém-formado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), Musk desempenhará um papel estratégico em questões que incluem reformas no sistema educacional.

Durante um evento de campanha de Trump em outubro, Musk criticou abertamente o Departamento de Educação por priorizar “propaganda” em vez de fornecer uma educação de qualidade. Segundo ele, o foco deve ser ensinar “habilidades úteis que as crianças possam aplicar em suas vidas”.

Modelo de educação prática

Além de um foco claro em STEM, a Ad Astra também incentiva a participação ativa dos pais no processo de aprendizado. A escola convida famílias a contribuírem com a comunidade, reforçando uma abordagem colaborativa.

Embora a instituição não tenha vínculos políticos diretos, seu lançamento ocorre em um momento em que o Partido Republicano busca maior controle sobre os currículos escolares e autonomia para os estados decidirem sobre as políticas educacionais. A nova administração de Trump já sugeriu cortes significativos na influência do Departamento de Educação, alinhando-se às prioridades de Musk e outros líderes republicanos.

Os planos de longo prazo para a Ad Astra incluem a expansão para níveis educacionais mais avançados, possivelmente transformando a instituição em uma universidade focada em STEM. Com isso, Musk busca preencher a lacuna entre educação infantil e superior com um modelo que prioriza habilidades práticas e aplicáveis.