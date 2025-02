Fies 2025: resultado é divulgado nesta terça-feira; saiba como consultar

O resultado do Fies, Fundo de Financiamento Estudantil, pode ser consultado a partir desta terça-feira, 18. Neste ano, o programa ofertou mais de 112 mil vagas para financiamento em instituições privadas de ensino superior, com ingresso no primeiro ou segundo semestre.

A lista de pré-selecionados será publicada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos aprovados devem complementar a inscrição entre quarta-feira, 19, e sexta-feira, 21, no mesmo site.

Quem não for pré-selecionado entrará automaticamente na lista de espera. O período de convocação para esses candidatos ocorrerá de 25 de fevereiro a 9 de abril.

O Fies financia cursos de ensino superior para estudantes que participaram do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e que buscam ingressar em instituições privadas.

Como consultar o Fies 2025

Para consultar o resultado do Fies 2025, siga os passos abaixo:

Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior: https://acessounico.mec.gov.br/ Clique na opção "Fies" no menu principal. Faça login com sua conta Gov.br para acessar seu resultado. Se estiver na lista de pré-selecionados, siga as instruções para complementar sua inscrição entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Se não for pré-selecionado, aguarde a convocação da lista de espera, que acontece de 25 de fevereiro a 9 de abril.

Caso tenha dúvidas, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza informações e suporte pelo telefone 0800 616161.

Calendário do Fies 2025