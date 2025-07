Feriado de 9 de julho: o que abre e o que fecha em São Paulo

O feriado estadual de 9 de julho, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, trará mudanças no funcionamento de alguns serviços, com reflexos tanto no setor público quanto no privado.

Serviços públicos municipais e estaduais: Todas as repartições públicas, incluindo órgãos administrativos, secretarias e escolas da rede pública, estarão fechadas durante o feriado. Isso inclui também os centros de atendimento ao cidadão, que não funcionarão neste dia.

Tribunais de Justiça: O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) suspende suas atividades, não havendo expediente nem atendimento ao público.

Bancos: As agências bancárias não abrirão, seguindo o calendário de feriados estaduais. Clientes devem se programar para evitar contratempos com pagamentos, saques e outras operações bancárias.

Comércio formal e shoppings: A maioria dos estabelecimentos comerciais e shoppings centers costuma fechar ou operar em horário reduzido. A abertura pode variar conforme a decisão de cada empresa e acordos sindicais locais, mas é comum que o comércio formal tenha funcionamento limitado.

O que abre no feriado de 9 de julho em São Paulo

Serviços essenciais: Hospitais, unidades de pronto atendimento, serviços de emergência médica, segurança pública (Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros) e transporte público seguirão funcionando normalmente para garantir o atendimento à população.

Comércio varejista e serviços privados: Supermercados, farmácias, postos de combustíveis e alguns estabelecimentos comerciais podem abrir, especialmente em regiões de grande circulação, como centros comerciais e bairros residenciais. No entanto, o funcionamento depende da política interna de cada empresa e das convenções coletivas de trabalho.

Transporte público: Ônibus, metrô e trens operam normalmente, embora com frequência reduzida em alguns horários, conforme programação especial para feriados. É recomendável que os usuários verifiquem os horários antecipadamente para evitar transtornos.

O que é o feriado de 9 de julho?

O feriado de 9 de julho é uma data estadual em São Paulo que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, um dos movimentos cívicos mais importantes da história paulista.

Essa revolta armada teve início em 9 de julho de 1932, quando tropas paulistas, sob o comando do general Isidoro Dias Lopes, se insurgiram contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder em 1930 por meio de um golpe, dissolvendo o Congresso Nacional, suspendendo a Constituição de 1891 e nomeando interventores federais para governar os estados.

O principal objetivo da revolução era exigir a convocação de uma Assembleia Constituinte, a promulgação de uma nova Constituição e a realização de eleições presidenciais, reivindicações que refletiam o descontentamento de São Paulo com o autoritarismo do governo central. O movimento contou com o apoio de outros estados, como Mato Grosso e Rio Grande do Sul, e mobilizou cerca de 100 mil combatentes durante quase três meses de conflito.

Um marco simbólico da revolução são os chamados mártires do MMDC — Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo — quatro estudantes mortos em maio de 1932 durante protestos contra o governo, que se tornaram ícones da luta constitucionalista.

Apesar da derrota militar das tropas paulistas, a revolução teve impacto político significativo: em 1933, foi eleita uma nova Assembleia Constituinte, e em 1934 uma nova Constituição foi promulgada, atendendo a muitas das reivindicações do movimento.

O feriado de 9 de julho foi instituído oficialmente em São Paulo em 1997, por meio da Lei Estadual nº 9.497, sancionada pelo então governador Mário Covas, após autorização da Lei Federal nº 9.093 de 1995, que permitiu que os estados definissem suas datas magnas como feriados civis. Desde então, o dia 9 de julho é feriado estadual em São Paulo, com suspensão de serviços públicos e celebrações cívico-militares que reforçam a identidade e o orgulho paulista.

Importante destacar que o feriado é exclusivo do estado de São Paulo e não é comemorado em âmbito nacional. Em outras unidades da federação, o dia 9 de julho é considerado dia útil normalmente.