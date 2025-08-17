Brasil

Felca recebe ameaça de morte e consegue liminar para quebra de sigilo contra autor de mensagens

Youtuber expôs em vídeo 'adultização' de crianças na internet e atuação de influenciador Hytalo Santos, preso na sexta-feira

Youtuber Felca: determinação deu ao Google o prazo de 24h para a identificação do autor de e-mails (Reprodução/YouTube)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 18h55.

O youtuber Felca teve neste domingo, 17, uma decisão favorável emitida pela Justiça de São Paulo, que terminou a quebra de sigilo de um usuário que o ameaçou de morte.

A determinação deu ao Google o prazo de 24h para a identificação do autor de e-mails que diziam que Felca "pagaria com a vida" por ter exposto a atuação do influenciador Hytalo Santos, preso na sexta-feira por acusações de exploração de menores na internet.

Na liminar, o juiz responsável pela análise do pedido faz referência ao recebimento apontado pela defesa de Felca de dois e-mails "contendo ameaças explícitas à sua vida". Entre as mensagens, foram escritas frases como "prepara para morrer, você vai pagar com a sua vida", além de "imputações falsas de pedofilia".

"Conforme demonstrado, o teor das mensagens evidencia a intenção de um indivíduo que, revoltado com a denúncia realizada pelo autor em seu canal do YouTube, profere ameaças graves e reiteradas, circunstância que demanda pronta identificação para possibilitar a adoção das medidas de segurança necessárias", afirma o magistrado.

Na decisão, o juiz intimou o Google, dono da plataforma Gmail, a fornecer dados de identificação do autor da ameaças, incluindo "IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, data, hora, minutos, segundos e milésimos de segundos, bem como quaisquer dados cadastrais aptos a identificar o usuário responsável. Em caso de descumprimento da determinação, o magistrado fixou uma multa diária de R$ 2 mil a ser paga pela plataforma.

Acompanhe tudo sobre:Redes sociaisCrianças

