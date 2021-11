Expo Dubai deve gerar US$ 10 bi de investimentos para o Brasil; veja vídeo

Com um público estimado de 25 milhões de pessoas e diversos fóruns de investimentos internacionais, a Expo Dubai, feira de negócios e exposições realizada nos Emirados Árabes, deve proporcionar investimentos da ordem de 10 bilhões de dólares para o Brasil, segundo estimativas da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), responsável pela organização da agenda da comitiva brasileira. Centenas de multinacionais e fundos de investimento também participam da feira.

“São mais de 600 empresas e 200 CEOs de companhias estrangeiras que vieram conhecer em Dubai as oportunidades apresentadas”, disse Adalberto Durau Bueno Netto, gerente de investimentos da Apex-Brasil, presente ao evento, em entrevista exclusiva à EXAME. “Os investimentos deverão ser direcionados a setores como infraestrutura, saneamento, agronegócio e energia renovável”.

Nesta segunda, dia 15, foi realizado o fórum Invest in Brazil. O evento contou com a presença do ministro Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, Tereza Cristina, da agricultura, e Bento Albuquerque, de Minas e Gerais. Martha Sellier, secretária especial do programa de parcerias e investimentos do Ministério da Economia, também participou.

Parte da comitiva brasileira deve retornar ao país nesta quarta, dia 17, enquanto o restante seguiu nesta terça, dia 16, para o Bahrein, para a cerimônia de inauguração da embaixada do Brasil.

A agenda de negócios em Dubai também é capitaneada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que enviou uma delegação com representantes de 230 empresas e instituições. Com programação até a sexta-feira, dia 19, a missão busca oportunidades de investimentos, por meio de rodadas de prospecção de negócios e encontros de networking. “O Brasil é reconhecido pelos Emirados Árabes como um parceiro estratégico e há uma sintonia natural entre os árabes e o Brasil”, diz Robson Andrade, presidente da CNI.

Os países árabes representam o terceiro maior destino das exportações brasileiras. Entre janeiro e setembro deste ano, os embarques para a Arábia Saudita, Emirados Árabes e outras nações do Oriente Médio e Norte da África somaram 10,3 bilhões de dólares, 25% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em 2020, a balança comercial fechou com um superávit de mais de 6 bilhões de dólares.

A programação da Expo Dubai deve seguir até março do ano que vem, quando o evento se encerra. Até lá, deverão ter sido realizadas mais de 50 feiras comerciais paralelas – a Dubai Air Show, maior evento de aviação do mundo, acontece essa semana, reunindo 1.200 expositores de 148 países que poderão movimentar mais de 50 bilhões de dólares em novos negócios.