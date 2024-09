Valor de Pix para casas de apostas cresceu 200% e inadimplência pode ser impactada, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 24, que o crescimento das casas de apostas no Brasil preocupa e pode ter um grande impacto na inadimplência da população, com a população mais pobres comprometendo sua renda com as 'bets'.

"Começamos a ter a percepção de que vai haver um efeito na inadimplência na ponta. Nosso trabalho é levar ao governo e à sociedade nossas preocupações. Não cabe ao BC regular", disse Campos Neto durante a J. Safra Brazil Conference 2024, realizada pelo Banco Safra.

O chefe da autoridade monetária destacou que houve um aumento superior a 200% desde janeiro no valor médio de transferências Pix dos apostadores para as empresas de apostas no país.

"A gente consegue mapear o que teve de Pix para essas plataformas, e o crescimento de janeiro para cá foi bastante grande. A gente pega o ticket médio e ele subiu mais de 200%", afirmou o presidente do BC.

Campos Neto acrescentou que o BC verificou uma correlação significativa entre pessoas que recebem Bolsa Família, de baixa renda, e o aumento das apostas, destacando que este crescimento foi "bastante grande" neste ano. Ele também mencionou conversas com outros países para entender como as apostas afetaram a dinâmica econômica em diferentes regiões do mundo.

"O crédito este ano está melhor que o esperado e a inadimplência, até uns dois meses atrás, também estava um pouquinho melhor que o esperado. Mas, agora, na baixa renda, começou a ter uma piora, e há um tema muito relevante relacionado às bets", acrescentou.