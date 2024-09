Nubank: menos de 1% do volume financeiro de PIX vai para as maiores bets

O crescimento das apostas online tem feito o Nubank "acompanhar de perto" seus modelos de crédito. Hoje, menos de 1% do volume de PIX vai para as maiores empresas do setor, afirma o 'roxinho'.

Em relatório distribuído ontem à noite a seus clientes, o time de analistas do Santander destacaram que a febre das bets podem ser uma preocupação para o perfil de créditodos clientes do banco digital.

A principal preocupação é com o PIX financiado, que respondeu por 30% das originações de cartão de crédito no segundo trimestre. (Nessa modalidade, a transferência é cobrada no cartão de crédito e pode ser feita à vista, ou parcelada em até 12 vezes com a incidência de juros.)

“O risco é que uma parte material do volume de financiamento de PIX do Nubank possa estar relacionado a apostas online, o que resultaria num risco de crédito extremamente alto”, escreveu o analista Henrique Navarro.

Em resposta ao INSIGHT, o Nubank diz que a atenção dada ao tema visa garantir que seus modelos de crédito permaneçam bem calibrados.

"Registramos menos de 1% do nosso volume financeiro de Pix e Pix Parcelado sendo destinado às maiores empresas do setor, que são ativamente monitoradas pelos nossos modelos e representam mais de 70% de market share do mercado", destaca a empresa em nota.

De acordo com uma pesquisa da CNDL, o método de pagamento mais usado por pessoas físicas para mandar dinheiro para as plataformas online de aposta é o PIX, com 72% de participação, seguido por cartões de crédito (18%).

O Nubank é a instituição financeira com o maior número de contas de PIX, representando 23% de todas as transferências em valor no Brasil no primeiro semestre.

"Embora seja um tema importante para o Brasil e nós tenhamos tomado precauções especiais, [a explosão de apostas online] não se tornou significativo dentro de nossa base de clientes, e nossos modelos estão identificando esse comportamento de maneira eficaz."

Leia a nota na íntegra do Nubank:

