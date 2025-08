'Estou inconformado', diz Valdemar da Costa Neto sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, disse estar "inconformado" com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, que determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo Moraes, Bolsonaro violou as medidas cautelares impostas a ele ao participar por vídeo-chamada das manifestações de apoiadores neste domingo. Gravado, o material circulou pelas redes sociais.

"Estou inconformado!!!!! O que mais posso dizer?", diz Valdemar na publicação feita nesta segunda-feira.

No domingo, Bolsonaro participou por telefone de manifestações de apoiadores em sete cidades: Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Belém e Brasília. Moraes, no entanto, na decisão desta segunda-feira, debruçou-se sobre os casos do Rio e de São Paulo, onde os atos caracterizaram descumprimento das medidas cautelares impostas a Bolsonaro.

"Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal", escreveu o ministro.