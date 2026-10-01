Esquadrão Antibombas é acionado após homem arremessar mochila perto do STF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificou nesta quinta-feira, 1º, uma suspeita de bomba na área externa próxima ao Supremo Tribunal Federal (STF). Chamada "Operação Petardo", a ação da polícia já deteve o indivíduo, que arremessou uma mochila na região.

"Foi identificado um indivíduo que arremessou uma mochila em um ponto de ônibus localizado ao lado do STF, na S1. O indivíduo foi detido pela Polícia Militar. O perímetro foi isolado e permanece sob controle das equipes, aguardando a chegada do Esquadrão Antibombas para avaliação e procedimentos de segurança", afirmou a PMDF em nota.

Segundo a polícia, o suspeito tentou pular as grades da Corte. A movimentação foi identificada pelo sistema de monitoramento do STF, sendo imediatamente acionadas a Polícia Militar e a Polícia Judicial.

"Neste momento, equipes da Polícia Militar e da Polícia Judicial encontram-se no local realizando os procedimentos necessários", disse a nota enviada à imprensa.

Matéria em atualização