Entrada da COP é fechada após tentativa de invasão por manifestantes

Belém - Um grupo de manifestantes tentou invadir o local onde é realizada a COP30, no Parque da Cidade, em Belém, no começo da noite desta terça-feira, 11.

O grupo protestava no fim da tarde na entrada da blue zone, a área restrita a credenciados do evento, onde ficam diplomatas, empresários e outros participantes das reuniões principais. Por volta das 19h, houve uma tentativa de invasão.

“O pessoal tentou forçar a passagem pela segurança, onde ficam os detectores de metal. Em seguida, os seguranças fizeram um cordão para segurar os ativistas e houve um empurra-empurra”, disse Fabrício, voluntário que trabalha na COP e viu a cena.

“Houve uma quebradeira. Colocaram mesas na frente, e uma porta foi quebrada”, disse.

Em seguida, chegaram reforços da polícia, que conseguiram dispersar os manifestantes. Seguranças também retiraram as pessoas que estavam mais perto da entrada.

“Primeiro nos pediram para ir mais para dentro e não sair, por que não era seguro lá fora. Depois que eles foram embora, tivemos de deixar o espaço interno”, conta outra voluntária.

Por volta das 21h, a entrada principal da COP estava fechada. Mais de dez polícias federais armados com fuzis e armas de grosso calibre ficaram posicionados na entrada.