O deputado estadual Bruno Engler (PL) lidera a corrida eleitoral pela prefeitura de Belo Horizonte com 28,7% dos votos válidos, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada neste sábado, 5. Essa é uma das últimas pesquisas antes do primeiro turno, que acontece no próximo domingo, 6.

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Em cidades com mais de 200 mil habitantes, o candidato a prefeito que atinge mais de 50% dos votos válidos vence a disputa.

Na segunda posição, Gabriel (MDB) tem 18,6% e o atual prefeito Fuad Noman (PSD), 18,5%. Pela margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados.

Mauro Tramonte (Republicanos) registra 13% e Duda Salabert (PDT), 11,9%, na sequência, também empatados dentro da margem de erro.

Na sequência, Rogério Correia (PT) aparece com 8,4%. Os demais candidatos não passam de 1% cada.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 30 de setembro, Bruno Engler manteve a liderança, com crescimento de 2,7 pontos percentuais. Gabriel Azevedo e Fuad Noman cresceram mais de dois pontos percentuais e se descolaram de Tramonte e Salabert e agora estão isolados na liderança.

Pesquisa de votos válidos

Bruno Engler (PL) : 28,7%

: 28,7% Gabriel (MDB) : 18,6%

: 18,6% Fuad Noman (PSD) : 18,5%

: 18,5% Mauro Tramonte (Republicanos) : 13%

: 13% Duda Salabert (PDT) : 11,9%

: 11,9% Rogério Correia (PT) : 8,4%

: 8,4% Carlos Viana (Podemos) : 0,5%

: 0,5% Indira Xavier (UP) : 0,2%

: 0,2% Lourdes Francisco (PCO) : 0%

: 0% Wanderson Rocha (PSTU): 0%

A pesquisa foi registrada no TSE como MG-07676/2024 e realizou 2.498entrevistas entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa para prefeito de BH

Bruno Engler (PL) : 28,2%

: 28,2% Gabriel (MDB) : 18,3%

: 18,3% Fuad Noman (PSD) : 18,2%

: 18,2% Mauro Tramonte (Republicanos) : 12,8%

: 12,8% Duda Salabert (PDT) : 11,7%

: 11,7% Rogério Correia (PT) : 8,3%

: 8,3% Carlos Viana (Podemos) : 0,5%

: 0,5% Indira Xavier (UP) : 0,2%

: 0,2% Lourdes Francisco (PCO) : 0%

: 0% Wanderson Rocha (PSTU) : 0%

: 0% Não sei : 1%

: 1% Voto branco/nulo: 0,7%

Segundo turno

O instituto AtlasIntel também consultou os eleitores sobre um eventual segundo turno. Em primeiro na pesquisa, o candidato do PL vence Correia, Salabert, Tramonte, Carlos Viana e Noman. Apenas Gabriel vence o candidato do PL na simulação.

Engler x Correia

Bruno Engler: 53%

Rogério Correia: 36%

Voto branco/nulo: 9%

Não sei: 2%

Engler x Salabert

Bruno Engler: 52%

Duda Salabert: 36%

Voto branco/nulo: 10%

Não sei: 2%

Engler x Noman

Bruno Engler: 49%

Fuad Noman: 41%

Voto branco/nulo: 9%

Não sei: 2%

Engler x Tramonte

Bruno Engler: 41%

Mauro Tramonte: 34%

Voto branco/nulo: 23%

Não sei: 2%

Engler x Gabriel

Bruno Engler: 40%

Gabriel: 44%

Voto branco/nulo: 14%

Não sei: 2%

Engler x Viana