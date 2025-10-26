Brasil

‘Enem dos professores’ reúne mais de 1 milhão de candidatos neste domingo

Prova acontece em 750 cidades a partir das 12h

PND: Prova acontece neste domingo em 750 cidades por todo o Brasil (Maskot/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 11h21.

Mais de 1 milhão de candidatos participarão, neste domingo (26), da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), aplicada em 750 municípios de todas as regiões do país.

Os locais de aplicação estão disponíveis no Portal do Inep. Os participantes podem conferir o endereço, número de inscrição e demais informações no Cartão de Confirmação de Inscrição, acessível pelo site do Sistema PND com login na plataforma Gov.br. Nele também constará se o candidato possui nome social ou precisa de atendimento especializado, como para pessoas com deficiência, gestantes e lactantes.

O exame, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), tem o objetivo de fortalecer a carreira docente, estimulando a abertura de concursos públicos e ampliando o número de professores efetivos nas redes públicas de ensino.

A prova não é um concurso nem uma certificação profissional, mas uma avaliação do nível de conhecimento dos estudantes e egressos de cursos de licenciatura.

O que levar

Cartão de confirmação

Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levá-lo no dia da prova. O candidato, no entanto, não poderá fazer anotações no documento nem deixá-lo sobre a mesa durante o exame.

Documento com foto

Para entrar na sala, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto, em versão física ou digital. São aceitos RG, CNH, passaporte e carteira de trabalho.

No caso das versões digitais, como CNH Digital, RG Digital e e-Título, é necessário que o aplicativo esteja instalado e funcionando sem conexão à internet.

Cópias, fotos ou versões digitalizadas dos documentos não são aceitas, mesmo que autenticadas. Registros como certidão de nascimento, CPF, título de eleitor ou carteirinha de estudante também não têm validade para identificação.

Caneta preta

A caneta esferográfica de tinta preta e corpo transparente é obrigatória. O uso de canetas azuis, lápis, borrachas e outros materiais é proibido durante a aplicação, por isso recomenda-se levar canetas reservas.

O que é proibido

Equipamentos eletrônicos, como celulares, relógios e tablets, devem permanecer desligados, guardados em envelope lacrado fornecido pela organização, desde a entrada na sala até a saída definitiva do local. O envelope deve ser colocado sob a cadeira do candidato.

Também é vedado o uso de óculos escuros, bonés, gorros ou chapéus. A comunicação entre participantes ou o uso de calculadoras, livros, anotações e dispositivos eletrônicos implica eliminação imediata.

Horários

A aplicação seguirá o horário de Brasília, e os candidatos devem se atentar às diferenças entre os fusos horários do país.

  • Abertura dos portões: 12h
  • Fechamento dos portões: 13h
  • Início da prova: 13h30
  • Encerramento: 19h

O exame terá duração de cinco horas e meia, e o participante deve permanecer na sala por, no mínimo, duas horas após o início da aplicação. Não será permitida a entrada antes da abertura nem após o fechamento dos portões.

A prova

A PND tem estrutura semelhante à parte teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) voltado às licenciaturas. O exame é dividido em duas partes: formação geral e componente específico.

A primeira parte conta com 30 questões objetivas e uma discursiva, abordando temas sobre a formação docente. Já a segunda é composta por 50 questões de múltipla escolha, voltadas ao conteúdo de cada área de licenciatura.

As áreas avaliadas incluem artes visuais, biologia, ciências sociais, computação, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, música, pedagogia e química.

